Teknosa Kadınlar için Tekno Etkinliğini Düzenledi

Teknosa, Habitat Derneği işbirliğiyle yürüttüğü "Kadın için Teknoloji" projesi kapsamında başlattığı "İlham Veren Buluşmalar" etkinliğinin ikincisini Diyarbakır Gastro İnovasyon Merkezi'nde düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamın düzenlenen "Ben Nasıl Başardım" başlıklı panelinin konuğu Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİAD) Başkan Yardımcısı Seda Berekatoğlu oldu.

Berekatoğlu, Teknosa Üst Yöneticisi (CEO) Sitare Sezgin'in sorularıyla iş hayatında bir kadın olarak önüne çıkan engelleri nasıl aştığını ve Diyarbakır'da kadınlar için hayata geçirdikleri projeleri paylaştı.

Etkinliğin "İlham Veren Kadınlar" bölümünde ise Habitat Derneği Direktörü Elif Yıldırım Başer'in moderatörlüğünde, Index Grup Diyarbakır Şube Müdürü Zülal Koç ile Diyarbakır Bağlar İlçesi Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir, hikayelerini anlattı.

"Teknoloji erkek işidir algısını yıkmaya çalışıyoruz"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Sitare Sezgin, Türkiye'nin dört bir yanındaki kadınların dijital okuryazarlıklarını artırmak ve teknoloji kullanımında daha aktif hale gelmelerine katkıda bulunmak amacıyla yürütülen projede 18 yılda 35 bin üzerinde kadına ulaştıklarını belirtti.

Eşit ve güçlü bir geleceğe toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ulaşılacağına inandıklarını aktaran Sezgin, "Bu inançla 'Teknoloji erkek işidir' algısını yıkmaya çalışıyoruz. Yakın zamanda yaptırdığımız analizle, projemize son 3 yılda yaptığımız her 1 liralık yatırımın 4,16 lira değerinde sosyal fayda yarattığını tespit ettik." ifadelerini kullandı.

Sezgin, eğitimlere katılan kadınlarla yapılan anket sonuçlarının da projenin sağladığı faydaları ortaya koyması açısından mutluluk verici olduğuna işaret ederek, "Eğitime katılan kadınlar dijital dünyada daha bilinçli ve güvenli bir şekilde hareket etmeyi öğreniyor, sosyal medyada içerik üretme, fotoğrafçılık ve grafik tasarım becerileriyle daha yaratıcı ve profesyonel projelere imza atıyor, dijital dünyada daha güçlü bir varlık göstererek iş yaşamına daha güçlü katkılar sunuyor, yenilikçi girişimler ve iş projeleri için gerekli dijital becerileri geliştirip, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmada önemli bir adım atıyor." değerlendirmesini yaptı.

Proje kapsamında geçen yıl 3 bin kadına teknoloji eğitimleri verdiklerini anlatan Sezgin, bu yılki hedeflerinin 4 bin kadına ulaşmak olduğunu vurguladı.

Habitat Derneği İcra Kurulu Üyesi Taha Aydoğmuş da kadınların teknolojiyle güçlenmesini sağlamanın sadece bireysel olmadığına dikkati çekerek, bunun toplumsal dönüşümün de anahtarı olduğunu belirtti.

Teknosa ile 18 yıldır sürdürdükleri işbirliği sayesinde bugüne kadar 35 binden fazla kadına dijital beceriler kazandırmayı hedeflediklerini ve bu yolda ilerlediklerini aktaran Aydoğmuş, şunları kaydetti:

"Bu kolay bir başarı değil, arkasında büyük bir emek, inanç ve ortak bir vizyon var. Kadın için Teknoloji Projesi, Türkiye'nin dört bir yanında kadınların kendi potansiyellerini keşfetmelerine, ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarına alan açmıştır. İlham Veren Buluşmalar ise, bu sürecin başarılarının göründüğü kıymetli bir alan. Bu etkinlikte dinlediğimiz her hikaye yalnızca bireysel başarıların değil, birlikte başarmanın da bir örneği. Bu proje ile dayanışmayı, güveni ve umudu da birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."