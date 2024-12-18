Teknosa, Smarties Awards\'ta 6 Ödül Kazandı

Ekonomi

Teknosa, pazarlama dünyasının yenilikçi ve başarılı projelerini ödüllendiren Smarties Awards Türkiye organizasyonunda, farklı kategorilerde 6 ödüle birden layık görüldü. Teknosa, 'Yılın Markası' ödülünü kazanarak sektöründe öne çıktı.

MMA Türkiye tarafından 12 yıldır düzenlenen ve modern pazarlamada üreticiliğini ön plana çıkaran Smarties Awards Türkiye, gala gecesiyle İstanbul'da gerçekleştirildi. Türkiye genelindeki pazarlama çalışmalarının zirve isimlerinin bir araya geldiği bu prestijli törende Teknosa, yenilikçi projeleriyle pek çok ödülün sahibi oldu.

Şirket, 2023 yılında başlattığı ve bu yıl ikinci fazını hayata geçirdiği 'En Büyük Armağan' projesiyle önemli bir başarıya imza atarak, 'Web 3.0 Teknolojileri Pazarlama' ve 'Yapay Zeka Destekli Yaratıcı Mükemmellik' kategorilerinde gümüş ödül kazandı. Yapay zeka teknolojisinin gücünü kullanarak geliştirilen Dijital Elçiler: Burak ve Selin, 'Reklamcılıkta Yenilikçi Yapay Zeka Kullanımı' kategorisinde Teknosa'ya bir diğer gümüş ödülü getirdi.

Oyun tutkunlarını bir araya getiren ve kasım ayında sezon finali yapan Gaming Parkour projesi, 'Oyun, Oyunlaştırma ve E-Spor' kategorisinde gümüş ödüle hak kazandı. Bunun yanı sıra, sektöründe ilk kez sanal evren konseptini hayata geçiren şirket, Sanal Mağaza konsepti ile 'Müşteri/ Kullanıcı Deneyimi ve Tasarımı' kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

Pazarlama ve müşteri deneyimi alanında teknoloji odaklı yaklaşımlarıyla sektöründe fark oluşturan Teknosa, 'Sektör Ödülü' kategorisinde Yılın Markası seçilerek büyük ödülle geceden ayrıldı.

Gala gecesine katılan Pazarlama ve Müşteri Deneyimi ekiplerine Teknosa adına ödüller takdim edildi. - İSTANBUL