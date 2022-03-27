TEKSMER'de geliştirilen lifler, 29 Mart'ta sektörle buluşacak - Son Dakika

İzmir'de Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezinin (TEKSMER) geliştirdiği fonksiyonel, sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir lifler, 29 Mart'ta düzenlenecek toplantıyla tanıtılacak.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, EİB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 14.00'te başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Bölgesi'nden yapılan teknik tekstil ihracatının 2021'de 154 milyon dolara ulaştığını belirtti.

TEKSMER'in Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve Dokuz Eylül Üniversitesinin ortaklığında Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerles¸kesi'nde, İzmir Kalkınma Ajansının güdümlü projesi olarak hayata geçirildiğini ve bölgedeki firmaların teknik tekstil, ürün geliştirme ve Ar-Ge proje yönetimi alanında farkındalığını artırmasına katkıda bulunduğunu belirten Eskinazi, şunları kaydetti:

"29 Mart'ta Ege İhracatçı Birliklerinde düzenleyeceğimiz, 'Teknik Tekstillerin Gücünü Keşfet, Tekstile Değer Kat' temalı lansmanda, TEKSMER olarak geliştirdiğimiz fonksiyonel, sürdürülebilir, geri dönüştürülebilir liflerin tanıtımını yapacağız. Koruyucu tekstillerden sağlık alanına, otomotivden ev ürünlerine kadar uzanan birçok alanı kapsayan döngüsel ekonomi tabanlı, TÜBİTAK destekli birçok Ar-Ge projesinin çıktılarını sektör ile paylaşacağız."