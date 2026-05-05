Tekstil Sektörünün Geleceği TEXSUM\'26\'da Konuşuldu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tekstil Mühendisliği Topluluğu tarafından Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) işbirliğiyle düzenlenen TEXSUM'26 etkinliğinde sektörün geleceği ele alındı.

BUÜ Görükle Yerleşkesi'ndeki Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde, "Geleneksel Dokudan Dijital Zekaya" ana temasıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen etkinliğin açılış töreninde konuşan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, inovasyon, ileri tekstil ve dijitalleşme gibi konuların bu etkinlikte ele alınacağını söyledi.

Programın öğrenciler için büyük bir kazanç olacağını vurgulayan Kırıştıoğlu, "Bu etkinlikte üniversite-sanayi işbirliğinin önemli bir çıktısı olacak. Sektörün önemli iş insanları bilgi ve tecrübelerini öğrencilerimize aktaracaklar." dedi.

BUÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, BUÜ Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Kut ve BUÜ Tekstil Mühendisliği Topluluğu Başkanı Rohat Can Genç de açılışta birer konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen oturumda konuşan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı İhsan İpeker, bütün sektörlerin zor zamanlardan geçtiğini söyledi.

Bu durumun sadece Türkiye ile alakalı olmadığına değinen İpeker, ABD'den Japonya'ya kadar bütün dinamiklerin değiştiğini, ticaret rotalarının son dönemdeki savaşlarla beraber etkilendiğini ifade etti.

İpeker, ham madde ve enerji fiyatlarının kontrol edilemez ve öngörülemez şekilde değiştiğini dile getirerek, tekstil sektörünün de bu durumdan etkilendiğini vurguladı.

Tekstil sektörünün Türkiye'de 1 milyondan fazla istihdam sağladığını, yan sektörlerle beraber bu rakamın 2 milyonun üzerine çıktığını belirten İpeker, "Dolayısıyla birçok insanı istihdam eden bir sektör. Her sektörde olduğu gibi gerekli değişimi ve dönüşümü yapamayan, inovasyon adımlarını atamayan, teknolojiyi takip edemeyen, yeni modelleri yapamayan, ticaret rotalarının değişmesi içinde kendi yeni ticaret rotalarını şekillendiremeyen her şirketin de bir sonu oluyor. Bu sadece tekstil sektörümüzde değil diğer sektörlerde de otomotivde de makine de karşımıza çıkıyor." diye konuştu.

İpeker, faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam eden binlerce tekstil firmasının olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Muhakkak bir dönüşüm gerekiyor. Bu dönüşüm olmazsa, sektör değişime ayak uyduramazsa tabii ki kan kaybeder. Bizlerin sizlere güveni tam. Aslında tam bu noktada sizler bu krizi fırsata çevirebilecek olan genç beyinlersiniz. Bizler sizlerin yetenekleri ve sizlerin sektöre katacağı yeni dinamiklerle beraber sektörün de gençleşeceğini, daha dinamik bir yapıya kavuşacağını düşünüyoruz. Bugün tekstil mühendisliği çok çok kıymetli ama tekstil mühendisliğinin de yanında diğer bilgilerle beraber taçlanması gerekiyor. Yeni modellerin geliştirilebilmesi için firmaların yeni inovatif ürünleri piyasaya sürebilmesi için ve sürdürülebilir modelleri geliştirebilmesi için teknolojiden ve yapay zekadan çok çok faydalanmak gerekiyor."

Etkinliğe katılan eski UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Turan Göksan da sektörün mevcut durumu, küresel rekabet koşulları, ihracat hedefleri ve yeni fırsat alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekstil sektörünün üretimden teknolojiye uzanan dönüşüm sürecinin değerlendirildiği etkinlik, dijital dönüşüm, teknik tekstiller, sürdürülebilirlik ve yapay zeka alanlarında düzenlenen oturumlarla devam etti.