Telefon piyasasında dengeler değişiyor! Dev markalardan beklenmedik hamle

Yapay zekâ sektöründeki hızlı büyüme ve bu teknolojilere yönelik küresel çaptaki devasa talep, bellek ve depolama parçalarının fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı. Akıllı telefon pazarında yaşanan bu beklenmedik maliyet krizi, dünyanın önde gelen üreticilerini ürün planlarını baştan aşağı yenilemeye mecbur bıraktı. Üretim giderlerinin hızla yükselmesi, markaların en tepeye konumlandırdığı amiral gemisi cihazların geleceğini doğrudan etkiledi.

XIAOMI 'ULTRA' MODELİNİ GEÇİCİ OLARAK RAFA KALDIRDI

Sektörden gelen güvenilir bilgilere göre teknoloji devi Xiaomi, yeni nesil amiral gemisi serisinde radikal bir değişikliğe giderek 'Ultra' ismini taşıyan modeline ara verme kararı aldı. Dörtlü cihaz serisi yerine kullanıcıların karşısına üç farklı seçenekle çıkmayı hedefleyen şirket, en güçlü alternatif olarak Xiaomi 18 Pro Max modelini konumlandıracak.

Bu tercihin temelinde ise pahalı bellek birimleriyle birlikte 200 megapiksellik gelişmiş kamera sistemlerinin bir araya gelmesi durumunda, cihaz fiyatının tüketicilerin karşılayamayacağı bir seviyeye ulaşma riski yatıyor. Şirketin, parça maliyetlerinin yeniden dengelenmesi halinde söz konusu tepe modelini önümüzdeki yıllarda Xiaomi 19 Ultra adıyla tekrar pazara sunmayı hedeflediği belirtiliyor.

KÜRESEL PAZARDA TEK 'ULTRA' SAMSUNG KALABİLİR

Benzer bir maliyet baskısı yaşayan diğer Asyalı üreticiler Oppo ve vivo da savunma stratejileri geliştirmeye başladı. Geçtiğimiz dönemlerde en üst düzey cihazlarını tüm dünyada satışa sunan her iki marka, yaklaşan amiral gemisi serilerindeki en donanımlı modelleri sadece Çin iç pazarıyla sınırlı tutmaya odaklanıyor.

Henüz resmi duyurusu yapılmayan bu kararların hayata geçmesi halinde, uluslararası pazarlarda 'Ultra' etiketini taşıyan tek amiral gemisi seçenek olarak Samsung Galaxy S27 Ultra kalacak. Çinli teknoloji devleri ise küresel rekabette ağırlıklı olarak Pro Max modelleriyle boy gösterecek.