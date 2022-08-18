Antalya'da yabancılara konut satışında son 3 aydır Rusya ve Ukrayna başı çekiyor - Son Dakika
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Antalya'da yabancılara konut satışında son 3 aydır Rusya ve Ukrayna başı çekiyor

18.08.2022 01:08
Antalya'da yabancılara konut satışında son 3 aydır Rusya ve Ukrayna başı çekiyor

Temmuz ayında Antalya'da her üç konuttan biri yabancılara satıldığını belirten Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Satışlarda Rusya-Ukrayna vatandaşları 3-4 aydır ağırlıklı.

Temmuz ayında Antalya'da her üç konuttan biri yabancılara satıldığını belirten Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Satışlarda Rusya- Ukrayna vatandaşları 3-4 aydır ağırlıklı. Bu ay ki satışlarda konutların yüzde 17'si sadece Rusya vatandaşlarına satılmış, ama Ortadoğu'dan da talep olmaya devam ediyor" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, TÜİK'in temmuz ayı konut satış istatistiklerini değerlendirdi. Çetin, Temmuz ayında Antalya'da 4 bin 643 tane konut satışı olduğunu belirtti. Başkan Çetin, "Antalya'da konut satışları cazibesini korumaya devam ediyor. Antalya'da geçen ay 4 bin 643 tane konut satışı var. Bir miktar düşüş var. Ama yabancı satışında hala aşağı yukarı 3'de 1'ini yabancılar satıyoruz. Bunun bin 427 tanesini yabancılara satılmış. Yerli halk artık konut fiyatları yükselmesinden ötürü konutlara ulaşamıyor. Yabancı cazibesi devam ediyor ama geçen aya göre onda da düşüş var. Önceki ay 2 bin 500 tane konut satılırken, bu ay bin 421'e duştuk. Bu ay ki rakamımız ilk defa İstanbul'un üzerine çıktı" sözlerine yer verdi.

"Satışlarda Rusya-Ukrayna vatandaşları 3-4 aydır ağırlıklı"

Antalya'da 3 konuttan 1 tanesini yabancılarının aldığını belirten Çetin, "Genelde zaten Antalya'da 4 konuttan 1 tanesi yabancılar tarafından alınıyordu. Bu ay biraz daha yükseldi. Yabancı hala talep ediyor. Satışlarda Rusya-Ukrayna vatandaşları 3-4 aydır ağırlıklı. Bu ay ki satışlarda yüzde 17 sadece Rusya'ya satılmış, ama Ortadoğu'dan da talep olmaya devam ediyor. Yabancılar tamamen kredisiz satışlar, biraz da vatandaşlık hakkından talep geliyor. Yerlinin artık gittikçe alımı zorlaşıyor" dedi.

"Aylık 145 bin TL Antalya'da kirası olan konutlar vardı"

Antalya'da yabancılara yönelik kiralanan dairelerdeki yüksek kira fiyatlarına da değinen Çetin, "Emlak fiyatlarında çok ciddi bir balon yok. Maliyetler de arttı, konut fiyatları da arttı. Ama kiralamada savaş başladıktan sonra çok ciddi bir talep geldi. O gelenlerden dolayı kira fiyatları yükseldi. Bu normal değildi. Nerede ise 3-4 katına çıktı. Aylık 145 bin TL Antalya'da kirası olan konutlar vardı. Bunun sürdürülebilir olmadığını ben o zaman da söyledim, şimdide bir kez daha söylüyorum. Bu fiyatlar mutlaka düşecek. Böyle bir fiyat yok" açıklamasına yer verdi.

"Bu sene biz Antalya merkezde çok ciddi turist görüyoruz"

Gelen turist sayısındaki artışın şehre yansımasını da değerlendiren Başkan Çetin, "Bu sene biz Antalya merkezde çok ciddi turist görüyoruz. Geçen yıllara doğru çok artış var. Gece de çıksanız gündüz de çıksanız turist biraz daha Antalya merkeze doğru girmeye başladı. Hem Arap ülkelerinden gelen hem de Avrupa'dan gelen turistler şehir merkezine gelmeye başladı. Bize üye olan arkadaşlarımız bu yıl geçen yıllara göre çok memnunlar. AVM'deki satışlar geçen yıllara göre artış var. Bırakılan döviz miktarı geçen yıla göre çok fazla. Bence yüzde 15-20 dolar bir yükselme hissediliyor" diye konuştu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da yabancılara konut satışında son 3 aydır Rusya ve Ukrayna başı çekiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da yabancılara konut satışında son 3 aydır Rusya ve Ukrayna başı çekiyor - Son Dakika
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