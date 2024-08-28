Temmuz Ayında İhracat Rekoru Kırıldı

Ekonomi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temmuz ayında yüzde 13,8 artarak 22,5 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracatın, tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracat değeri olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından dış ticaret istatistiklerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Uyguladığımız politikaların beklentileri olumlu yönde etkilediği ve öngörülebilirliğin arttığı ekonomik ortamda ihracatımız gelişmeye devam ediyor. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre ihracatımız 2024 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracat değeri olarak kaydedildi. İthalatımız da temmuz ayında yıllık bazda yüzde 7,8 azalışla 29,8 milyar dolar oldu. İhracatımızın yıllıklandırılmış değeri, temmuz ayında 261,5 milyar dolara yükselirken, yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise 82,4 milyar dolar seviyesine geriledi" ifadelerini kullandı.

Cari açık başta olmak üzere risklerin azaldığı bir ortamda, dövize erişim artarken, dış finansmanın maliyetinin de düştüğünü aktaran Yılmaz, "Tesis ettiğimiz ekonomik istikrar ve güven ortamında ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme hedefimiz ve istihdam dostu politikalarımız doğrultusunda ekonomimizi daha da güçlendirmek için emin adımlarla ve kararlılıkla ilerliyoruz" dedi.