Temmuz'da Konut Satışlarında Düşüş - Son Dakika
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Temmuz'da Konut Satışlarında Düşüş

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Temmuz ayında Türkiye'de ilk el konut satışları %8,6, ikinci el satışlar %20,8 azaldı.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 oranında azalarak 42 bin 529 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 oranında azalarak 42 bin 529 oldu. İkinci el konut satışları ise Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 oranında azalarak 81 bin 74 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 34,4, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 65,6 oldu.

İpotekli konut satışları 23 bin 888, diğer konut satışları 99 bin 715 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 oranında artarak 23 bin 888 oldu. Diğer konut satışları ise Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 oranında azalarak 99 bin 715 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,3 diğer satışların payı yüzde 80,7 olarak gerçekleşti.

Takvim etkilerinden arındırılmış ilk el konut satışları Temmuz ayında yüzde 8,6 azaldı

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 8,6 azaldı; ikinci el konut satışları yüzde 20,9 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 5,1 azaldı; ikinci el konut satışları yüzde 5,4 azaldı.

Yabancılara Temmuz ayında 2 bin 120 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 oranında artarak 2 bin 120 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında azalarak 11 bin 203 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 394 ile Rusya Federasyonu, 189 ile İran ve 145 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

İlk el iş yeri satışları 5 bin 777, ikinci el iş yeri satışları 10 bin 956 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 oranında artarak 5 bin 777 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 oranında azalarak 10 bin 956 oldu.

İpotekli iş yeri satışları 695, diğer iş yeri satışları 16 bin 38 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,6 oranında artarak 695 oldu. Diğer iş yeri satışları ise Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 oranında azalarak 16 bin 38 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış ilk el iş yeri satışları Temmuz ayında yüzde 16,5 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları yüzde 16,5 arttı; ikinci el iş yeri satışları yüzde 12,2 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 8,2 arttı; ikinci el iş yeri satışları yüzde 3,1 azaldı.

Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Temmuz'da Konut Satışlarında Düşüş - Son Dakika

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