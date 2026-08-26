Üsküdar Belediye Başkan Vekili Seçimine Yürütmeyi Durdurma - Son Dakika
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Üsküdar Belediye Başkan Vekili Seçimine Yürütmeyi Durdurma

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İstanbul 2. İdare Mahkemesi, tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine seçilen başkan vekiline ilişkin meclis kararının yürütmesini durdurdu. Görevi, yeni vekil seçilene kadar meclis birinci başkan vekili yürütecek.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine Belediye Başkan Vekili seçimine ilişkin 5 Ağustos 2026 tarihli ve 76 No.lu meclis kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 31 Temmuz 2026 tarihli kararıyla tutuklandığı belirtildi.

Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yerine Belediye Başkan Vekili seçilmesine ilişkin 5 Ağustos 2026 tarihli 76 No.lu meclis kararı alınmıştı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle 2577 sayılı Kanun'un 27. maddesi uyarınca söz konusu kararın yürütmesini durdurdu.

Yeni başkan vekili seçilene kadar görevi meclis başkan vekili yürütecek

Valiliğin açıklamasında, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi gereğince yeni Belediye Başkan Vekili seçilinceye kadar Üsküdar Belediye Meclisi'nin birinci başkan vekilinin belediye başkanlığı görevini vekaleten yürüteceği bildirildi. Birinci başkan vekilinin bulunmaması halinde ise görevi ikinci başkan vekilinin üstleneceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Üsküdar Belediye Başkan Vekili Seçimine Yürütmeyi Durdurma - Son Dakika

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