Şerife'nin katilinden dehşete düşüren ifade: Konuşmak istemediği için öldürmüş - Son Dakika
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Şerife'nin katilinden dehşete düşüren ifade: Konuşmak istemediği için öldürmüş

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da eski sevgilisi Şerife Gezer'i tabancayla öldüren Hakan S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının ifadesinde, Gezer'in kendisiyle konuşmak istememesi üzerine öfkelendiğini söylediği öğrenildi. Şerife'nin olaydan 2 hafta önce saldırgan hakkında uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da takip ettiği eski sevgilisi Şerife Gezer'i tabancayla öldüren Hakan S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, "Konuşmak istemeyince öfkelendim" dediği öğrenildi.

TAKİP EDİP CANİCE KATLETTİ

Olay, dün İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerife Gezer sokakta yürüdüğü sırada eski sevgilisi olduğu öne sürülen Hakan K. ile karşılaştı. Saldırgan Hakan K., yanında getirdiği tabancayla Gezer'e ateş etti. Kurşunların hedefi olan talihsiz kadın hayatını kaybetti. Katil zanlısı Hakan S. ise polis ekiplerinin uğraşları sonucu ikna edilerek gözaltına alınmıştı.

Şerife'nin katilinden dehşete düşüren ifade: Konuşmak istemediği için öldürmüş

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Hakan S. konuyla ilgili sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilmişti. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şerife'nin katilinden dehşete düşüren ifade: Konuşmak istemediği için öldürmüş

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmalarda yeni detaylar ortaya çıktı. Hakan S. ile Şerife G.'nin 10 yıllık ilişkileri olduğu, 2 yıl önce ayrıldıkları, aradan geçen süre kapsamında Şerife G.'nin başka birisiyle nişanlandığı ortaya çıktı. 

Şerife'nin katilinden dehşete düşüren ifade: Konuşmak istemediği için öldürmüş

2 HAFTA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Hakan S.'nin Şerife G.'ye takıntılı olduğu, Şerife G.'nin ise Hakan S. hakkında iki hafta önce uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Olay günü ise Hakan S.'nin Şerife G.'nin evine yakın bir yerde beklediği, maktulü takip ettiği, yanında ruhsatsız silah taşıdığı tespit edildi. Hakan S.'nin Şerife G. ile konuşmak istediği konuşamayınca kadına ateş ettiği öğrenildi. 

KONUŞMAK İSTEMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Şüphelinin ifadesinde, bir dükkana giren Şerife G. ile konuşmak istediğini söylediği ancak Şerife G., konuşmak istemeyince öfkelendiğini söylediği öğrenilirken, olay sonrasında intihar edeceğini ama olay yerindeki polislerin ikna etmesi üzerine intihardan vazgeçtiğini söylediği öğrenildi. Hakan S. ifadesinde pişman olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Cinayet, Adliye, Polis, Kadın, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şerife'nin katilinden dehşete düşüren ifade: Konuşmak istemediği için öldürmüş - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Umut Senturk Umut Senturk:
    Bize ne anlatoyorsunuz icisleri bakanimiyiz adalet bakanimiyiz idam getirecegiz.biz talep rahatsızlıkları sorunları ediyoruz yapacak olan meclis. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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