Şezlong kavgasında kadınların başörtüsünü hedef almıştı! Saldırgan kadının hapsi istendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şezlong kavgasında kadınların başörtüsünü hedef almıştı! Saldırgan kadının hapsi istendi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seferihisar'daki plajda şezlong yüzünden çıkan tartışmada başörtülü bir kadına hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan İpek Akıncı hakkında, nefret ve ayrımcılık suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde plajda şezlong yeri yüzünden çıkan tartışma sonrasında tutuklanan İpek Akıncı hakkında 'din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş hizmetten yararlanmasını engelleme' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Şezlong kavgasında kadınların başörtüsünü hedef almıştı! Saldırgan kadının hapsi istendi

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI, İTİRAZ ÜSTÜNE TUTUKLANDI

Olay, 3 Temmuz'da saat 18.00 sıralarında Mersinalanı Mahallesi'ndeki bir plajda meydana geldi. İpek Akıncı ile A.A. ve S.G. arasında iddiaya göre 'şezlong' nedeniyle tartışma çıktı. A.A., tartışma sırasında Akıncı'nın kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İpek Akıncı, nefret ve ayrımcılık suçundan gözaltına alındı. Kolluktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Akıncı, savcılık ifadesi sonrası tutuklama talebiyle Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı ve adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 

Karara Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İtiraz üzerine yeniden gözaltına alınan Akıncı bu kez tutuklandı.

Şezlong kavgasında kadınların başörtüsünü hedef almıştı! Saldırgan kadının hapsi istendi

İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Akıncı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Akıncı'nın mağdurlar A.A. ve S.G.'nin yanına gelerek, 'Buraya para ödedik mi?' diye sorduğu, mağdurların ise 'Hayır' yanıtını verdiği belirtildi. 

Şezlong kavgasında kadınların başörtüsünü hedef almıştı! Saldırgan kadının hapsi istendi

BAŞÖRTÜSÜNÜ HEDEF ALDI

Bunun üzerine Akıncı'nın hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu, olayın devamında ise S.G.'nin başörtülü olması nedeniyle eliyle işaretlerde bulunarak, 'Defol git, hadi yallah, hadi yallah, hadi' dediği kaydedildi. 

Akıncı'nın ayrıca S.G.'nin plajda oturduğu sandalyeyi iterek yere düşürdüğü ve 'Sen kimsin, buralar bizim' şeklinde sözler sarf ettiği de iddianamede yer aldı.

Şezlong kavgasında kadınların başörtüsünü hedef almıştı! Saldırgan kadının hapsi istendi

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Alınan ifadeler ve toplanan beyanlar ışığında Akıncı hakkında 'din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş hizmetten yararlanmasını engelleme' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Akıncı hakkında 'hakaret' suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildi.

Kaynak: DHA

Tutuklama, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şezlong kavgasında kadınların başörtüsünü hedef almıştı! Saldırgan kadının hapsi istendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    isabetli bir karar olmuş hatda bunun gibi halkı bölmeye çalışıp Kin ve nefret aşılayanların sınır dışı edilmesi gerekir 3 1 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    mahalle kavgalarını, Kadın kavgalarını bile nereye getiriyorlar.. son yaptıklarınız yapacaklarınız bunlar..pek yakında çeyrek asırın acısı felaket biçimde alınacak 0 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
XM’e Türkiye’de lisanssız forex faaliyeti suçlaması: Türk yatırımcılar nasıl yönlendiriliyor XM’e Türkiye’de lisanssız forex faaliyeti suçlaması: Türk yatırımcılar nasıl yönlendiriliyor?
Tarih verildi İstanbul’a gök gürültülü yağış geliyor Tarih verildi! İstanbul'a gök gürültülü yağış geliyor
İstanbul’da sahte emlak ilanıyla 25 milyonluk dolandırıcılık: 13 gözaltı İstanbul'da sahte emlak ilanıyla 25 milyonluk dolandırıcılık: 13 gözaltı
Alkollü şahsın gasp ihbarı polisi alarma geçirdi: Gerçek kısa sürede ortaya çıktı Alkollü şahsın gasp ihbarı polisi alarma geçirdi: Gerçek kısa sürede ortaya çıktı
Buzağının otomobil yolculuğu kamerada Buzağının otomobil yolculuğu kamerada
Belçika’da salmonella alarmı: 306 kişi hastalandı, yumurtalar 8 ülkede toplatılıyor Belçika’da salmonella alarmı: 306 kişi hastalandı, yumurtalar 8 ülkede toplatılıyor
Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Koçaryan ve oğlu gözaltında Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Koçaryan ve oğlu gözaltında
Deodorant kutusu bomba gibi patladı, evde yangın çıktı: 3 kişi yaralandı Deodorant kutusu bomba gibi patladı, evde yangın çıktı: 3 kişi yaralandı
Ertan Yıldız: Fatih Keleş, bir gün bana ’haraç işleri ile ilgilenmekten yoruldum’ dedi Ertan Yıldız: Fatih Keleş, bir gün bana ’haraç işleri ile ilgilenmekten yoruldum’ dedi
Birlikte can veren iki kız kardeş, aynı eve gelin gitmiş Birlikte can veren iki kız kardeş, aynı eve gelin gitmiş
Kaan Yıldırım’dan oğluyla mutluluk pozu Pınar Deniz kayıtsız kalamadı Kaan Yıldırım’dan oğluyla mutluluk pozu! Pınar Deniz kayıtsız kalamadı
Trump’tan olay yaratacak bir isim değişikliği önerisi daha: Ontario Gölü’nün adını “Amerika Gölü” yapmayı düşünüyor Trump’tan olay yaratacak bir isim değişikliği önerisi daha: Ontario Gölü’nün adını “Amerika Gölü” yapmayı düşünüyor
Alina Boz’un tatlı telaşı Bebeğinin odası için bakın ne yaptı Alina Boz’un tatlı telaşı! Bebeğinin odası için bakın ne yaptı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Göçmene ihtiyacımız var Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Göçmene ihtiyacımız var
Cem Küçük soruşturmasında “sahte Forbes haberi“ detayı Özyurt’tan 115 bin TL gelmiş Cem Küçük soruşturmasında "sahte Forbes haberi" detayı! Özyurt'tan 115 bin TL gelmiş
Kabine, Ahlat’ta toplandı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert uyarı Kabine, Ahlat'ta toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert uyarı
İmamoğlu ile ilgili “Doğuş Holding’ iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın İmamoğlu ile ilgili "Doğuş Holding' iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın
Ankara’da 300 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu Ankara’da 300 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu
Suriye’de terör örgütü YPG kendini feshetti Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan maden işçileri için çağrı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan maden işçileri için çağrı
ÖSYM’den büyük hata Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
Mansur Yavaş kararını verdi CHP mi, Yeni Parti mi Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?

15:00
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
14:47
Rojin Kabaiş soruşturmasında cinayet iddialarını güçlendiren tespit
Rojin Kabaiş soruşturmasında cinayet iddialarını güçlendiren tespit
14:32
Ali Koç çuvalla paraya satmıştı Aziz Yıldırım bedavaya geri alıyor
Ali Koç çuvalla paraya satmıştı! Aziz Yıldırım bedavaya geri alıyor
14:24
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız Tepki çeken provokasyon
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon
14:14
Berke Özer aylar öncesinden söylemişti 150 milyon euro dedi, 130 milyona gitti
Berke Özer aylar öncesinden söylemişti! 150 milyon euro dedi, 130 milyona gitti
13:57
Oosterwolde sağlık kontrollerinden geçemedi
Oosterwolde sağlık kontrollerinden geçemedi
13:42
Mansur Yavaş kararını verdi CHP mi, Yeni Parti mi
Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?
13:33
Yabancı kuralı değişti İşte yeni düzenleme
Yabancı kuralı değişti! İşte yeni düzenleme
13:19
ÖSYM’den büyük hata Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
13:18
Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek
Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek
13:14
Galatasaray’dan ayrılan Icardi ortada kaldı
Galatasaray'dan ayrılan Icardi ortada kaldı
12:38
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
12:08
Şampiyonlar Ligi’nde torbalar kesinleşti Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var
Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var
12:05
Okul kıyafetlerinde yeni dönem Arma zorunluluğu geri getirildi
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi
11:44
Netanyahu’nun planı suya düştü: ABD’nin Suriye kararı ve SDG’nin feshi ne anlama geliyor
Netanyahu'nun planı suya düştü: ABD'nin Suriye kararı ve SDG'nin feshi ne anlama geliyor?
11:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malazgirt’te kritik mesaj: Atımızın kuyruğunu bağladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te kritik mesaj: Atımızın kuyruğunu bağladık
11:08
Bakan Şimşek açıkladı Milyonların gelirini etkileyecek yeni dönem
Bakan Şimşek açıkladı! Milyonların gelirini etkileyecek yeni dönem
10:37
İBB Davası’nda Ertan Yıldız ile Aykut Erdoğdu arasında ’rüşvet mi, bağış mı’ atışması
İBB Davası'nda Ertan Yıldız ile Aykut Erdoğdu arasında 'rüşvet mi, bağış mı' atışması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 15:22:33. #7.12#
SON DAKİKA: Şezlong kavgasında kadınların başörtüsünü hedef almıştı! Saldırgan kadının hapsi istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement