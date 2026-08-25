Kaan Yıldırım’dan oğluyla mutluluk pozu! Pınar Deniz kayıtsız kalamadı - Son Dakika
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Kaan Yıldırım’dan oğluyla mutluluk pozu! Pınar Deniz kayıtsız kalamadı

Kaan Yıldırım’dan oğluyla mutluluk pozu! Pınar Deniz kayıtsız kalamadı
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Kaan Yıldırım, oğlu Fikret Hakan ile denizde geçirdiği keyifli anlardan kareleri sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşıma Pınar Deniz de beyaz kalp emojisiyle karşılık verdi.

Oyuncu Kaan Yıldırım, eşi Pınar Deniz ve oğulları Fikret Hakan ile birlikte geçirdiği anlardan yeni bir paylaşım yaptı. Yıldırım, oğluyla denizin tadını çıkardığı anları takipçileriyle paylaştı.

Kaan Yıldırım’dan oğluyla mutluluk pozu! Pınar Deniz kayıtsız kalamadı

BABA-OĞULUN KEYİFLİ ANLARI

Deniz kenarında oğlu Fikret Hakan ile vakit geçiren Yıldırım, çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabına taşıdı. Baba-oğulun samimi kareleri dikkat çekerken, Pınar Deniz de eşinin paylaşımına beyaz kalp emojisi bıraktı.

Kaan Yıldırım’dan oğluyla mutluluk pozu! Pınar Deniz kayıtsız kalamadı

2024’TE ROMA’DA EVLENDİLER

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, 2024 yılında Roma’da düzenlenen sade bir törenle evlenmişti. Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden çift, aile hayatlarından kareleri zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Kaan Yıldırım’dan oğluyla mutluluk pozu! Pınar Deniz kayıtsız kalamadı

Çift, 1 Nisan 2025’te oğulları Fikret Hakan’ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmuştu. Pınar Deniz, oğlunun birinci yaş gününde yaptığı paylaşımda “Bir bakmışsın büyümüş derlerdi. Öyleymiş... Yavrum bir yaşına girdi bugün” sözleriyle duygularını dile getirmişti.

Kaan Yıldırım’dan oğluyla mutluluk pozu! Pınar Deniz kayıtsız kalamadı
Kaan Yıldırım’dan oğluyla mutluluk pozu! Pınar Deniz kayıtsız kalamadı

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Son Dakika Magazin Kaan Yıldırım’dan oğluyla mutluluk pozu! Pınar Deniz kayıtsız kalamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaan Yıldırım’dan oğluyla mutluluk pozu! Pınar Deniz kayıtsız kalamadı - Son Dakika
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