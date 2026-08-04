Temmuz'da TÜFE Yüzde 1,93 Arttı - Son Dakika
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Temmuz'da TÜFE Yüzde 1,93 Arttı

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TÜİK, temmuz ayında mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE'nin yüzde 1,93 yükseldiğini açıkladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,93 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, temmuzda aylık yüzde 1,93 yükseldi.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 1,66, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 1,8 artış kaydetti.

Endeks, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 0,19 azalırken, enerjide yüzde 2,3, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,61, hizmette yüzde 3,18 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin temmuzda aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

KapsamAylık
Genel TÜFE1,93

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE1,66
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE1,8
Enerji2,3
Gıda ve alkolsüz içecekler1,61
Enerji ve gıda dışı mallar-0,19
Hizmet3,18

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Temmuz'da TÜFE Yüzde 1,93 Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Temmuz'da TÜFE Yüzde 1,93 Arttı - Son Dakika
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