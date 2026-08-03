Temmuz Enflasyon Rakamları Açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, geçen ay yüzde 50,42 fiyat artışı görülen ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler en fazla pahalanan ürün olurken, en fazla ucuzlayan ise yüzde 20,44 azalışla diğer taze meyveler kategorisindeki ürünler oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,78 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,86 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,75 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,90 artış olarak gerçekleşti.

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Temmuz ayında en fazla fiyat artışı yüzde 50,42 ile ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerinde yaşandı. En çok ucuzlayan ise yüzde 20,44 ile diğer taze meyveler kategorisindeki ürünler oldu.

En fazla fiyat artışı yaşanan bazı ürünler; diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin vb.) yüzde 25,87, yumrulu sebzeler yüzde 21,63, meyvesi yenen sebzeler, taze veya soğutulmuş (domates, biber, salatalık, kabak vb.) yüzde 14,53, tanısal görüntüleme hizmetleri ve medikal (tıbbi) laboratuvar hizmetleri yüzde 12,34 oldu.

En çok ucuzlayan bazı ürünler; turunçgiller, taze yüzde 12,97, hurma, incir ve tropikal meyveler, taze yüzde 11,76, yumurtalar yüzde 10,99, yeşil yapraklı veya saplı sebzeler, taze veya soğutulmuş yüzde 10,29 olarak gerçekleşti.