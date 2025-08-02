Temmuz İhracatı Rekor Kırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İhracat temmuzda yıllık yüzde 11 artarak tarihimizin en yüksek aylık seviyesine ulaştı. Yıllık ihracat 269,4 milyar dolara yükselirken, ithalat geçen aya göre sınırlı bir artışla 357,7 milyar dolar gerçekleşti" dedi.

İHRACATTA TARİHİN EN BÜYÜK AYLIK SEVİYESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şimşek, dış ticaretteki mevcut tablonun, güçlü hizmet gelirleri, sürdürülebilir cari açık ve sağlıklı büyüme dinamiğine işaret ettiğini ifade etti.

Bakan Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İhracat temmuzda yıllık yüzde 11 artarak tarihimizin en yüksek aylık seviyesine ulaştı. Yıllık ihracat 269,4 milyar dolara yükselirken, ithalat geçen aya göre sınırlı bir artışla 357,7 milyar dolar gerçekleşti. Küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen bu güçlü performans, ihracatçılarımızın dinamizmi ile ürün ve pazar çeşitlendirmedeki başarımızın somut bir göstergesi oldu. Dış ticaretteki bu tablo, güçlü hizmet gelirleri, sürdürülebilir cari açık ve sağlıklı büyüme dinamiğine işaret etmektedir. Bu ivmeyi koruyarak, Türkiye'nin küresel tedarik zincirindeki konumunu her geçen gün daha da ileriye taşımak için makro finansal istikrarı pekiştiren, katma değeri yüksek üretim ve inovasyon odaklı dönüşüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."ifadesinde bulundu.