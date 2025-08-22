Temmuzda Şirket Kuruluşları Yüzde 33,5 Arttı

Türkiye'de kurulan şirket sayısı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 33,5 artışla 9 bin 788, kapanan şirket sayısı da yüzde 13,1 artışla 2 bin 905 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, temmuz ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda kurulan şirket sayısı, hazirana kıyasla yüzde 33,5 artarak 7 bin 330'dan 9 bin 788'e yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 13,1 artarak 2 bin 905'e çıktı. Haziranda 2 bin 569 şirket kapanmıştı.

Temmuzda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8, kapanan şirket sayısı da yüzde 0,6 artış gösterdi.

