TEMSA, Amsterdam'da Elektrifikasyon Çözümleri Seriledi - Son Dakika
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Ekonomi

TEMSA, Amsterdam'da Elektrifikasyon Çözümleri Seriledi

TEMSA, Amsterdam\'da Elektrifikasyon Çözümleri Seriledi
27.06.2025 10:12
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TEMSA, Electric & Hybrid Marine Expo'da denizcilik sektörü için batarya teknolojilerini tanıttı.

TEMSA, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen sürdürülebilir denizcilik teknolojileri konusunda son gelişmelerin sergilendiği Electric & Hybrid Marine Expo fuarında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mobilitenin elektrifikasyonu hedefiyle çalışmalarını sürdüren TEMSA, fuar boyunca denizcilik sektörüne yönelik batarya teknolojileriyle çok yönlü ürün ve hizmet çeşitliliği anlayışını ön plana çıkardı.

TEMSA, denizcilik alanında Türk Loydu (IACS üyesi) sertifikasına sahip batarya paket üreticisi olarak, bataryalarının denizcilik sektöründe de güvenle kullanılabileceğini tescilledi.

" Türkiye'nin ilk AR-GE Merkezi" belgesine sahip olan ve bu anlamda ülkenin en gelişmiş AR-GE merkezlerinden birini bünyesinde barındıran TEMSA'nın batarya çözümleri, denizcilik sektörünün dışında Adana'da ürettiği araçlarda ve farklı elektrikli araç uygulamalarında da kullanılıyor. TEMSA'nın batarya paketleri, denizcilik sertifikalarının yanı sıra, ECER100 ve ECER10 onaylarına da sahip bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Evren Güzel, ticari araç pazarında olduğu gibi, denizcilik sektöründe de Türkiye'yi başarıyla temsil etmeye hazırlandıklarını belirtti.

Denizcilik sektöründe de mobilitenin elektrifikasyon çalışmalarının sürdürülebilir gelecek için kritik önem taşıdığına değinen Güzel, "TEMSA olarak, bu alanda sadece teknoloji üretmekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin mühendislik gücünü global arenaya taşıyoruz. Electric & Hybrid Marine Expo'da Türkiye'yi temsil eden tek Türk şirket olarak yer almak bizim için büyük bir gurur ve denizcilik sektöründeki elektrifikasyon dönüşümüne öncülük ettiğimizin de net bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Güzel, gelinen noktada, denizcilik sektörüne batarya sağlamanın çok ötesine geçtiklerini aktararak, bu anlamda yüzde 100 elektrikli, seri hibrit ve paralel hibrit hareket sistemlerini uçtan uca çözümler sunarak, müşterileriyle buluşturduklarını kaydetti.

Standart çözümlerinin yanı sıra, her projeye özel mühendislik yaklaşımlarıyla, müşteri ihtiyaçlarına tam karşılık gelen terzi usulü çözümler üretebildiklerini vurgulayan Güzel, "Mobilitenin elektrifikasyonu hedefiyle, sürdürülebilir ulaşımın geleceğini şekillendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Denizcilik, Amsterdam, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TEMSA, Amsterdam'da Elektrifikasyon Çözümleri Seriledi - Son Dakika

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