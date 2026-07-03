TENMAK'tan Burs Fırsatı!

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından enerjinin birçok alanında ülkenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla lisanstan doktora sonrasına kadar öğrencilere araştırma ve başarı bursları verilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının açıklamasına göre, Bakanlığın görev alanına giren konularda kariyer yapmak isteyen gençlere büyük bir fırsat sunulacak.

TENMAK tarafından başlatılacak Araştırma Burs Programları ile hak kazanan gençler, mentörler eşliğinde kariyerlerini planlayacak.

TENMAK Araştırma Burs Programları, enerjiden madenciliğe, nükleerden ileri malzeme teknolojilerine kadar birçok alanda Türkiye'nin insan kaynağı kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor. Kariyerlerinin erken aşamalarından itibaren yetkin, üretken ve uluslararası standartlarda araştırma yapabilen gençleri merkezine alan bu özgün model, iki temel kategoriden oluşuyor.

Burslar hem yurt içi hem de yurt dışını kapsıyor

Programın birinci ayağında AR-GE odaklı çalışan, uluslararası düzeyde rekabet potansiyeli bulunan gençlerin hem yurt içi hem de yurt dışı araştırma faaliyetleri desteklenecek.

Yurt içinde araştırmalarını gerçekleştirmek isteyen lisans öğrencilerine aylık 27 bin 500, lisans mezunu araştırmacılara 34 bin 500, yüksek lisans öğrencilerine 41 bin 250, yüksek lisans mezunu araştırmacılara 48 bin 250, doktora öğrencilerine 55 bin, doktora sonrası araştırmacılara da 68 bin 750 lira burs sağlanacak.

Araştırmalarını yurt dışında yapmak isteyen lisans mezunlarına aylık 2 bin 200, yüksek lisans öğrencilerine 2 bin 300, yüksek lisans mezunu araştırmacılara 2 bin 450, doktora öğrencilerine 2 bin 700 ve doktora sonrası araştırmacılara 3 bin 200 dolar burs verilecek.

Üstün performans gösterenler, Bakanlığın faaliyet alanlarına yönlendirilecek

İkinci ayağını başarı burslarının oluşturduğu program kapsamında öğrenimleri sırasında üstün akademik performans gösteren lisans ve lisansüstü ile doktora öğrencilerinin Bakanlığın faaliyet alanlarına yönlendirilmesi hedefleniyor.

Gençlerin başarılarını destekleyecek program ile lisans öğrencilerine aylık 13 bin 750, yüksek lisans öğrencilerine 27 bin 500 ve doktora öğrencilerine 41 bin 250 lira başarı bursu sağlanacak.

Ulusal AR-GE ve inovasyon ekosistemini güçlendirmeyi de amaçlayan program kapsamında yurt dışında öğrenim gören veya araştırmalarını yurt dışında yürüten yüksek lisans öğrencilerine aylık 2 bin 300, doktora öğrencilerine 2 bin 700 ve doktora sonrası araştırmacılara 3 bin 200 dolar başarı bursu temin edilecek.

Burs programı, yalnızca gençlerin eğitim masraflarını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda öğrenim süreci boyunca öğrencilere eşlik ve rehberlik etmek amacıyla mentörler de atanacak ve burs almaya hak kazananlar, mentörler eşliğinde kariyerlerini planlayacak.

Bakan Bayraktar, video mesajla gençlere seslendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK Araştırma Burs Programları ile ilgili, "Sevgili Gençler" diyerek başladığı sosyal medyadaki video mesajında, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık yolculuğu sizlerle daha güçlü, daha iddialı olacak. Bugün nükleerden yenilenebilir enerjiye, madencilikten ileri teknolojiye kadar her alanda ülkemizin yarınlarını inşa ediyoruz. Bu büyük hedefe ulaşmanın en önemli gücü ise bilgiye tutkuyla bağlı, üreten ve hayal kuran gençlerimiz. Bu nedenle lisans düzeyinden doktora sonrasına kadar, enerji, nükleer, maden ve ilgili alanlarda eğitim gören veya araştırma yapan gençlerimize TENMAK Burs Programı ile destek olacağız. Akademik başarınıza güveniyor, AR-GE odaklı çalışmalar yürütüyor ve geleceğin enerji teknolojilerine katkı sunmak istiyorsanız eğitim ve araştırma süreçlerinizde yurt içinde ve yurt dışında yanınızda olacağız.

Eğitim desteğinin yanı sıra mentörlük ve kariyer planlamasıyla da sizlere rehberlik edeceğiz. Gelin, Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefini birlikte gerçeğe dönüştürelim."