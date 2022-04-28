Terma City, bayramda konuklarını 90'lara götürecek - Son Dakika
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Terma City, bayramda konuklarını 90'lara götürecek

28.04.2022 10:37
Terma City, bayramda konuklarını 90'lara götürecek

Yalova'nın incisi Terma City, "Bayram keyfini uzaklarda aramayın" mottosuyla misafirlerine harika bir bayram paketi hazırladı.

Yalova'nın incisi Terma City, "Bayram keyfini uzaklarda aramayın" mottosuyla misafirlerine harika bir bayram paketi hazırladı. Otelde bayramda Zeynep Dizdar, Ömür Gedik ve Ferda Anıl Yarkın sahne alarak konukları 1990'lı yıllara götürecek.

6 bin metrekare spa ve kür merkezine sahip, 2 bin 200 yatak kapasiteli Türkiye'nin en iyi otellerinden birisi olan Terma City'de, açık-kapalı yüzme havuzları ve spor merkezlerinin yanı sıra aileler için özel havuzlar ve sosyal alanlar konukların ilgisini çekiyor.

Bu ayrıcalıkların yanı sıra Terma City, bayramın 3 gününde de konuklarına eğlence vaat ediyor. Terma City'de Ramazan Bayramı'nda 90'lar coşkusu yaşanacak. 90'ların ünlü seslerinin de sahne alacağı otelde bayramın ilk günü Zeynep Dizdar'la başlayacak olan eğlence bayramın 2. gününde Ömür Gedik'le ve bayramın son gününde Ferda Anıl Yarkın'la devam edecek.

Eğlencenin yanı sıra misafirleri için her ayrıntıyı düşünen Terma City, 8 adet aile hamamı, erkek ve kadın ayrı hamamları, cilt bakım odası, fitness, güzellik salonu, kapalı havuz, kese odası, pilates stüdyo, sauna, solaryum, 11 adet terapi odası, termal sıcak su havuzu, 3 tane VIP terapi salonu ve vitamin barı, dünya standartlarındaki mutfağında hazırlanan nefis yemekleriyle harika bir bayram tatili sunuyor.

Ayrıca Terma City konuklarına özel eğitmenler eşliğinde fitness programları, Spa paketleri, doğa yürüyüşleri, kültür turları, atv turları, bisiklet kiralamaları açık havada spinning gibi faaliyetler ile sağlık vaat ediyor. Otelin mevkii İstanbul ve Bursa gibi illere yakın oluşu tesisi cazip hale getiriyor. Otel kış bahçesi ve açık sosyal alanları ile doğa ile iç içe temiz havada vakit geçirmek isteyenlere huzur ve mutluluk dolu bir ortam sağlıyor. - YALOVA

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Zeynep Dizdar, Ömür Gedik, Bayram, Yalova, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Terma City, bayramda konuklarını 90'lara götürecek - Son Dakika


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