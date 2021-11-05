Teröre finansman sağlayan dernek, şahıs ve şirketlerin mal varlığı donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden bazı dernek, şahıs ve şirketlerin mal varlığı donduruldu.

ANADOLU KÜLTÜR VAKFI'NIN MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Bu çerçevede, terör örgütü PKK/KCK'ye finansman sağladığı yönünde makul sebepler dikkate alınarak kuruluş yeri Toronto olan Anadolu Kültür Vakfı ve 7 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulması kararı alındı.

EL KAİDE, EL-NUSRA VE DEAŞ'A FİNANSMAN SAĞLIYORLARDI

Ayrıca, El Kaide, El-Nusra, DEAŞ'a finansman sağladığı bilgisine ulaşılan 3 kişi ve 2 şirketin mal varlıkları donduruldu.