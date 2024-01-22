 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Terraform Labs Şirketi ABD'de İflas Başvurusunda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Terraform Labs Şirketi ABD'de İflas Başvurusunda Bulundu

Terra Luna ve TerraUSD kripto para birimlerinin geliştiricisi Terraform Labs şirketi, ABD'de iflas başvurusunda bulundu. Şirket, alacaklı koruması talebiyle ABD İflas Kanunu'nun 11. bölümü kapsamında mahkemeye başvurdu. Do Kwon ve Terraform Labs şirketi, milyarlarca dolarlık kripto varlık menkul kıymetleri dolandırıcılığı suçlamasıyla ABD tarafından aranıyordu. Kwon, Karadağ'da tutuklanmış ve ABD ile Güney Kore'den iade talep edilmişti. Ayrıca, Kwon'un ana vatanı Güney Kore'de de dolandırıcılık ve sermaye piyasası yasalarını ihlal etmekle suçlandığı belirtiliyor.

Terraform Labs Şirketi ABD\'de İflas Başvurusunda Bulundu
22.01.2024 - 12:21,
Abone Ol

"Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi Terraform Labs şirketi, ABD'de iflas başvurusunda bulundu.

Terraform Labs, ABD'nin Delaware eyaletindeki bir mahkemeye, ABD İflas Kanunu'nun 11. bölümü kapsamında alacaklı koruması talebiyle iflas için başvurdu.

ABD, "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi Do Kwon ve şirketi Terraform Labs'ı, "milyarlarca dolarlık kripto varlık menkul kıymetleri dolandırıcılığını planlamakla" suçlamıştı.

Kırmızı bültenle aranan 31 yaşındaki Kwon, geçen yıl Karadağ'da tutuklanmış, ABD ve Güney Kore iadesini talep etmişti.

Kwon, ana vatanı Güney Kore'de de dolandırıcılık ve sermaye piyasası yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Delaware, Dolandırıcılık, Hukuk, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Terraform Labs Şirketi ABD'de İflas Başvurusunda Bulundu - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 07:03:53. #1.13#
SON DAKİKA: Terraform Labs Şirketi ABD'de İflas Başvurusunda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement