Terzilik Mesleği Tehditle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Ekonomi

Terzilik Mesleği Tehditle Karşı Karşıya

Terzilik Mesleği Tehditle Karşı Karşıya
02.06.2025 15:14
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Van'da terzilik mesleğine ilgi azalıyor, kalifiyeli eleman yetişmiyor. Gelecek için önlem şart.

Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar ve Giyim Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Çetin Karaduman, terzilik mesleğine ilginin her geçen gün azaldığını ifade ederek, "Bu ülkenin geleceği için kalifiyeli elemana ihtiyaç var" dedi.

Van'da terzilik mesleğini sürdüren esnaf, artık tabandan terzilerin yetişmediğini belirterek, mesleklerinin yavaş yavaş yok olduğunu söyledi. Geçmiş yıllarda özellikle bayram öncesinde elbise diktirebilmek için vatandaşların kuyruğa girdiğini belirten esnaf, şimdilerde ise terzilerin adeta yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. Yeni neslin terzilik veya herhangi bir mesleğe ilgi göstermemesi ve yeni ustaların yetişmemesinden yakınan terziler, yetkililerin buna el atması gerektiğini söylediler.

Yaklaşık 55 yıldır terzilikle uğraştığını ifade eden Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar ve Giyim Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Çetin Karaduman, "1979 yılında ve elektriğin Van'da olmadığı bir dönemde başladık. Elektrikle çalışan herhangi bir cihaz yoktu ve işin yüzde 80'i elde yapılmak üzere bir terzilik vardı. Her terzi dükkanında 6-7 kişi çalışır ve hazır giyim hemen hemen hiç yoktu. Herkes heyecanlar terziye gelirdi. O dönemlerde ben kendim bile bayrama bir iki ay kala iş tutmazdım. Çünkü işleri yetiştirmek zorundaydık. Yanımda 5-6 kişi çalışırdı. Şimdi ise yeni nesil terziye gelmiyor. Gidip hazır alıyorlar. Terziye genelde bizim yaşımızda olanlar veya birkaç yaş küçük olanlar geliyor ya da tamir için geliyorlar" dedi.

"Bu ülkenin geleceği için kalifiyeli elemana ihtiyaç var"

10 yıldan fazladır eleman çalıştırmadığına vurgu yapan Karaduman, "Çünkü eleman yok. Kimse oğlunu herhangi bir sanatkarın yanına bırakmıyor. İlk, orta ve lise eğitimi derken hiçbir genç 18 yaşından sonra gidip bir meslekte çalışmıyor. Bugün artık sanayide eleman bulunmuyor. Eleman olmayışından dolayı üzülüyoruz. Herkes memur olmanın hayalini kuruyor. Üniversiteyi bitiren kardeşlerimiz kafelerde zaman öldürüyor. Esnaf sanatkarlarımız için artık temelden eleman yetişmiyor. Bu da bizi üzen şeydir. Bu ülkenin geleceği için çok önemli. Birçok meslekte ustalar yalnız çalışıyor. Bu ülkenin geleceği için kalifiyeli elemana ihtiyaç var. Temelden yetişmesi lazım. Öğrencilerin çoğu artık meslek liselerine müracaat etmiyor. Özellikle ben ailelere sesleniyorum. Çocuklarımızın geleceklerini mutlaka hesaplayalım. Onlara mutlu bir gelecek hazırlamak zorundayız. Ona ev almak, araba almak onun geleceği değil. Bugün varız yarın yokuz. Elbette ki okusun ama bir mesleği de olsun. Çocuklarını mutlaka bir meslek yanına bıraksınlar" ifadelerini kullandı.

Yıllardır Gazze ve Filistin için buruk bir bayram yaşandığına da dikkat çeken Karaduman, "Gazze'deki, Filistin'deki olaylar bizi kahrediyor. Büyüklerimizden tek ricam bu işe çözüm bulmalarıdır. Ortadoğu'da insanlar hep ölüyor. Tek isteğim bütün dünyada barış ve huzurun olmasıdır" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yaşam, van, Son Dakika

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