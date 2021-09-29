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Tescilli "Cimin" üzümünde kuraklığa rağmen verim kaybı yaşanmadı - Son Dakika

Tescilli "Cimin" üzümünde kuraklığa rağmen verim kaybı yaşanmadı

29.09.2021 11:06
Tescilli

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde hasadı yapılan yörenin tescilli ürünlerinden Cimin üzümünde kuraklığa rağmen verimin artması üreticileri sevindirdi.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde hasadı yapılan yörenin tescilli ürünlerinden Cimin üzümünde kuraklığa rağmen verimin artması üreticileri sevindirdi.

Erzincanlı çiftçilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alan ve kent genelinde 8 bin 650 dekar alanda yetiştirilen siyah üzümde hasat devam ediyor.

Yılda yaklaşık 6-7 bin ton verim alınan Cimin üzümü, kendine has aroması nedeniyle ilgi görmesinin yanı sıra şeker oranının düşük olması sebebiyle diyabet hastalarınca tercih ediliyor.

Cimin üzümü, Doğu Anadolu'daki illere ilaveten Trabzon, Ordu, Giresin, Rize, Samsun, Gümüşhane ve Bayburt'a gönderiliyor.

Üzümlü Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Mahmut Karakelle, AA muhabirine, odaya kayıtlı 5 bin 700 dekar alanda geçen yıl 4 bin 125 ton üzüm yetiştirildiğini, bu yıl ise yaklaşık 6 bin ton üzüm rekoltesi beklediklerini söyledi.

Ağustos ayının sonunda başlayan hasadın ekim ayına kadar süreceğini belirten Karakelle, şunları ifade etti:

"Cimin üzümü tescilli bir üründür. Kendine has özellikleri olan bu üzümün kabuğu ince, tadı mayhoştur ve tanelerinin rengi buğulu gibidir. Tadının mayhoş olmasından dolayı şeker hastalarının da rahatlıkla tükettiği bir üzümdür. Genellikle sofralık olarak tüketiliyor. Üzümümüz Karadeniz bölgesi ve Erzurum gibi yakın illere sevk ediliyor. Bu yıl üzüm rekoltesi iyi, yalnız kuraklıktan dolayı erken hasat oldu. Yağan yağmurdan sonra üzümün tanelerinde patlama ve çürümeler oldu."

Karakelle, hasadın ilk günlerinde üzümün tarladaki kilogram fiyatının 7-8 lira olduğunu, şu sıralarda ise 2,5 ile 3 liradan satıldığını dile getirdi. Karakelle, "Bu üzümün şehrin ve üreticinin ekonomisine katkısı yüksek, yıllık genellikle 6-7 bin ton arasında üretim oluyor. Bunun yanında üzümden yöresel yiyeceklerden pekmez ve kurutulmuş üzüm ile cevizin bir arada sunulduğu saruç yapılarak ekonomimize kazandırılıyor." dedi.

Havalar kurak gidince hasat erken başladı

Üzüm üreticisi Muhsin Çolak da yoğun bir hasat dönemi geçirdiklerini belirterek, "Bu yıl havaların kurak gitmesi nedeniyle geçmiş yıllara göre daha önce hasada başladık. Ağustos ayı içinde yağan yağmurdan dolayı kalitede düşüş yaşadık. Yağmurdan sonra üzüm fiyatları aşırı derecede düştü. Çiftçi bu durumda çok mağduriyet yaşadı." diye konuştu.

Doğu Anadolu, Erzincan, Bayburt, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tescilli 'Cimin' üzümünde kuraklığa rağmen verim kaybı yaşanmadı - Son Dakika Ekonomi


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