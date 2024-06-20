Tescilli Kale Biberinin Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Tescilli Kale Biberinin Hasadı Başladı

Denizli'nin Kale ilçesinde yetiştirilen ve Türkiye'nin coğrafi işaret belgeli 3 biber türünden biri olan Kale biberinin hasadı başladı. Kale biberi, bölgedeki verimli topraklardan kaynaklı kendine has aromasıyla farklı bir tat sunuyor. Hasat sonrası biberler kurutularak kışlık yiyecekler arasında kullanılıyor. Kale biberinden sos, salça, pul biber, toz biber ve tarhanalık biber gibi çeşitli ürünler elde ediliyor. Denizli'nin Kale ilçesinde yaklaşık 900 dekar alanda üretimi yapılan Kale biberi, hız kesmeden hasat ediliyor.

20.06.2024 12:16
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Tescilli Kale Biberinin hasadı başladı

DENİZLİ - Kale ilçesinin göz bebeği, Türkiye'nin coğrafi işaret belgeli 3 biber türünden biri olan Kale biberinin hasadına başlandı.

Denizli'nin Kale ilçesinde yetiştirilen ve büyük rağbet gören tescilli Kale Biberinin hasadı başladı. Türk Standartları Enstitüsü tarafından tescil edilerek coğrafi işaret verilen Kale biberi, kurutularak kışlık yiyecekler arasındaki yerini alıyor. Bölgedeki toprakların verimliliğinden kaynaklı olarak kendine has aromasıyla farklı bir tadı olan Kale biberi, tek tek toplanıyor. Hasadın ardından yöre halkı tarafından tarlalardan toplanıp ipe dizilerek evlerin balkonlarına asılıyor. Kale biberinden sos, salça, pul biber, toz biber, tarhanalık biber olmak üzere çeşit çeşit kışlık ürün elde ediliyor. Denizli'nin Kale ilçesinde üretimi yapılan ve yaklaşık olarak 900 dekar alanda üretimi yapılan Kale biberinde hasat hız kesmeden devam ediyor. Bu alandan yaklaşık 3 bin ton yaş biber üretimi gerçekleştiriliyor. Kale Muhtarı üretime değinerek, "Kale ilçemizde kale biberlerini yetiştiriyoruz. 900 hektar yetişmektedir. Geçen sene yıllık yaklaşık 3 ton üretim yapıyoruz. Tohumlar geçmiş Atalardan kalmış tohumlar" şeklinde konuştu.

Çiftçilerin her zaman yanlarında olduğunu ve Kale Biberi'nin üretiminden hasada kadar olan her süreçte Ziraat Mühendislerle diyalog halinde olduğunu belirten Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Muhammed Eren, "Çiftçilerimizin hasat aşamasında her daim yanındayız. Ziraat Mühendisi arkadaşlarımız tarafından her zaman bilgilendirme yapılıyor. Ürünlerimiz organiktir. Herhangi bir kimyasal kullanılmamaktadır. İlaçlamalar bizim periyodik takibimiz neticesinde gördüğümüz hastalıklara karşı Ziraat mühendislerimizin tavsiyesi doğrultusunda ruhsatlı ilaçlarla üreticiler tarafından uygulanmaktadır. Her aşamada üreticilerin yanındayız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tescilli Kale Biberinin Hasadı Başladı - Son Dakika

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