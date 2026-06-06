Palandöken: "Genç nüfusun artması için tedbirler alınmalı" - Son Dakika
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Palandöken: "Genç nüfusun artması için tedbirler alınmalı"

06.06.2026 09:01
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gençlerin ekonomik gerekçelerle evlilik kararını geciktirdiğini ve nüfusun yaşlandığını belirterek, düğün maliyetlerinin arttığını, gençlere konut ve düğün teşviki için yeni modeller gerektiğini söyledi.

Gençlerin ekonomik gerekçelerle evlilik kararını geciktirdiğini ve nüfusun yaşlandığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Düğün sezonu başlıyor. Esnaf hareketli, mobilyacısından çiçekçiye, billuriyeciden tuhafiyecisine, taksicisinden konvoy araçlarına kadar herkes hazırlığını yapıyor. Ancak şimdi hem nüfus yaşlanıyor, hem evlilik yaşları geciktiriliyor. Genç nüfusun artması için tedbirler alınmalı" dedi.

Ekonomik sebepler dolayısıyla düğünlerin artık boyut değiştirdiğine dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Şimdi düğünler oda düğününe döndü. ya belediyeye gidiliyor veyahut işte 8-10 tane arkadaşıyla bir kafede nikah kıyarak istedikleri evlilik akdi yerine getiriliyor. Çünkü bir düğünün maliyeti 1-1,5 milyon lira yemekli düğünler. Diğer düğünlerde de maliyet üç aşağı beş yukarı. Dolayısıyla artık salon düğünleri, salon işletmecileri dünya kadar masrafla yapmış oldukları o salonları artık atıl. Bu sene 10 tane düğün alırsak çok şükür diyor. Artık kimisi diyor evinde kimisi belediyede nikah salonunda bu işleri bitiriyor. Eski düğünler yok" diye konuştu.

"Gençlere düğün ve konut teşviki için yeni modeller gerekli"

Gençlerin evlenmesi ve genç nüfusun artması için tedbirler alınması gerektiğini söyleyen Palandöken, " 550 bin çiftimizin bu yıl evlenmesini bekliyorduk. Ülkemizde yaşlanan nüfus gençlerin evlenmediği süreç içerisinde de o nüfusun gençleşmesi tek medarı iftarımız ülkemizdeki genç nüfus oluşumunda çöküşü var. Bunun için 2-3 tane tedbir yeterli olacak. Bir, bu evliliğe teşvik için özellikle en korktukları şey kira. Aldığım maaş kiraya yetmiyor ben nasıl evleneyim. İşte onun için evvela konutlarda gençler için bir kontenjan ayrılması lazım. Bunlar evlenecek çiftlere tahsis edilecek hem genç nüfusun evlenmesine teşvik olacak. İkincisi mobilya sektörü olsun ağaç sektörü olsun bunlara promosyon olarak. Bu ülkemizin dinamizmi için gerekli. Yani bu gençler evlenmediği sürece nüfus gençleşmeyecek" şeklinde konuştu.

"Evlilik müessesesi birliğin ve yuva kurmanın sembolüdür"

Evlenecek çiftlere sahip çıkılması çağrısında bulunan Palandöken, "Aile bütünlüğünün korunması için Aile Bakanlığı'na da aynı şekilde görevler düşüyor. Verilen teşvikler, verilen destekler böyle 50-100 bin lirayla hiçbir şey olmadığını, sadece arkadaş yemeğine gidecek parayla insanların cesareti olmuyor. Onun için gençlerimize sahip çıkmamız için. Birincisi tabi devletimizin bunlara tanıyacağı promosyonlar veyahut bunların geleceğiyle ilgili konutlar. Yoksa ülkemizdeki bu sıkıntı günden güne çok kötü boyutlara ulaşacak. Çünkü evlilik müessesesi biliyorsun birliğin, beraberliğin, yuva kurmanın yuvası. Herkesin, her gencin buna hakkı var" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Bendevi Palandöken, Evlilik, Ekonomi, Yaşam, Tesk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Palandöken: 'Genç nüfusun artması için tedbirler alınmalı' - Son Dakika

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