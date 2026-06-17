TESK Başkanı'ndan Sıfır Faiz Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TESK Başkanı'ndan Sıfır Faiz Talebi

17.06.2026 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Palandöken, borç yapılandırmasında faiz oranının sıfır olması gerektiğini belirtti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yapılandırmada faiz oranı sıfır olmalı" dedi.

Yapılandırmada faiz oranının sıfır olması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bilindiği üzere daha evvel yapılandırmalar sıfır faizliydi. İnsanlar borcunu yatırabilmek için en azından yüzde 10'unu, yüzde 20'sini yatırıp, yapılandırma böyle devam ediyordu. Şimdi tabii bu yapılan 72 ay çok önemli. Yapılan indirim de yüzde 10, tabii ki çok değerli. Ama borçlu olanların beklentisi sıfır faizli bir ödeme planını eğer Sayın Cumhurbaşkanı yaparsa insanlar hem mutlu olacak hem bütün firmalar borç yükünden kurtulacak. 157 milyardı geçen sefer gelen hasılat. O da devletimize büyük katkı olacak" diye konuştu.

"Borçlar anapara üzerinden faizsiz yapılandırılmalı"

Borçluların beklentisinin anaparayı ödemek olduğunu ifade eden Palandöken, "Tabii faiz biliyorsunuz son derece zor ödenebilecek miktarlar. Yüzde 39, yüzde 29 aradaki fark güzel ama insanların, borçluların beklentisi, sıkıntıları tamamen 'Yapılandırmanın amacına uygun borcumuzu ödeyelim ama devlet baba da bizim bu borçlarımızı faiziyle değil, ödeyebileceğimiz anaparayla bu işi bitirelim' istiyorlar. Tabii ki Maliye'nin, aynı şekilde Cumhurbaşkanı'nın bu konulardaki kararları önemli. Bilindiği gibi yapılan açıklamayla Maliye Bakanlığımız esnafın en büyük yükü olan SSK ve vergi borçlarıyla ilgili 72 aya dayanan bir zaman süresinde faiz oranını 10 puan düşürdü. Yani yüzde 39'du, yüzde 29 oldu. Ama bizim talebimiz bildiğiniz üzere hem devam eden sigorta primi hem de devam eden ticari hayatın vergileriyle örtüşmesi, esnaf, sanatkarın bu ekonomik sıkıntı içerisinde belirli miktardaki borcunu ödeyebilecek bir indirim yapılmasının gerekliliğini söylemeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"Rekabet çok güçlü, esnaf zaten iş yapamıyor"

Esnafın ayakta zor durduğunu söyleyen Palandöken, "Bununla ilgili yani en azından yapılandırmanın amacına uygun böyle ödenebilir. Hiç faizsiz anaparalarını ödeyip, devletin gelirlerine katkı koyacak bir miktar olursa insanlar bir heves veyahut işte gelecekleriyle ilgili yapacağı planlarda bu borç yükünden kurtulmuş olur. İnsanlar zaten iş yapamıyor. Rekabet çok güçlü. Bilindiği üzere dar gelirli grubuna dahil olan esnaf, bugünlerde gerçekten de zor ayakta kalabiliyor. Bir esnaf kapattığı zaman bir daha dönmüyor. Yani bir daha iş yapma şansı da yok. Bu sefer devlete daha farklı yönlerden yük olacak. Sosyal yardıma ihtiyaç duyulacak. Ama insanların ödeyebileceği taksitlendirmedeki bu uzun periyotta sıfır faiz bir an evvel borçlarını kapatması için yeterli olacak. Hiç faizsiz olsa; yapılanmanın zaten ana amacı da bu. Borçların ödenmesiyle ilgili o insanların ekonomik güçlerine de bir bakılması lazım. Ama bu mutlaka yapılan hizmetlerin, gerçekten indirimlerin de az olmadığını ifade ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Finans, Tesk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı'ndan Sıfır Faiz Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarıyer’de AVM’de silahlı saldırı: Galerici bacağından yaralandı Sarıyer'de AVM'de silahlı saldırı: Galerici bacağından yaralandı
Tır, otomobili metrelerce sürükledi Tır, otomobili metrelerce sürükledi
Fenerbahçe Kulübü, sözleşme feshini ve alınan yeni kararı duyurdu Fenerbahçe Kulübü, sözleşme feshini ve alınan yeni kararı duyurdu
ABD ve İran, imzaları İsviçre’de atacak ABD ve İran, imzaları İsviçre'de atacak
Bir devir sona erdi Ochoa, Dünya Kupası’nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor Bir devir sona erdi! Ochoa, Dünya Kupası'nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor
21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki... 21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

14:38
Bahçeli’nin “Yanındayız“ dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
Bahçeli'nin "Yanındayız" dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
14:18
G7 zirvesine geç kalan Trump’tan bomba tepki: Patron benim
G7 zirvesine geç kalan Trump'tan bomba tepki: Patron benim
14:17
“Defterden sildim“ dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu’na destek geldi
"Defterden sildim" dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek geldi
13:57
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
13:17
İlk maçlar İstanbul’da Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’daki rakipleri belli oldu
İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
12:56
Çok özel görüntüler Baro başkanı ve 12 avukatın evlerinden çıkanlar şoke etti
Çok özel görüntüler! Baro başkanı ve 12 avukatın evlerinden çıkanlar şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 14:44:44. #7.12#
SON DAKİKA: TESK Başkanı'ndan Sıfır Faiz Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.