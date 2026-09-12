TESK Başkanı Palandöken'den okul servislerinde bakım ve güvenlik uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TESK Başkanı Palandöken'den okul servislerinde bakım ve güvenlik uyarısı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi çocukları taşıyan servis araçlarının bakımlı olması gerektiğini bildirdi. Palandöken, sertifikalı şoförlerin uyarıldığını ve gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin, "Çocukları taşıyan servis araçlarının bakımlı olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için ailelere, öğretmenlere, esnafa ve kolluk kuvvetlerine önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti.

Öğrencilerin, korsan satıcıların ürünlerinden ve bağımlılık yapan içeriklerden uzak tutulması gerektiğini vurgulayan Palandöken, ailelerin çocukların gidiş geliş saatleri, arkadaş çevresi ve okul içindeki davranışlarını yakından takip etmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, okul çevresindeki esnafın da öğrenci güvenliğine dikkat etmesi gerektiğine işaret ederek, servis araçlarının bakımlı olması ve öğrencilerin güvenli şekilde indirilip bindirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Servislerde görev yapan "eğitici ve koruyucu ablaların" da öğrencilerin indirilip bindirildiği bölgelerdeki cadde, sokak ve trafik akışını dikkate alması gerektiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın kazasız belasız yetişmeleri, eve sağlıklı gelip gitmeleri, beslenmeleri, kimlerle birlikte oldukları kontrol edilmeli. En önemlisi kolluk kuvvetleri. Hem yerel yönetimlerin hem de emniyet güçlerinin buraları çok sıkı takip etmesi çok önemli. Çocukları taşıyan servis araçlarının bakımlı olması gerekiyor. Onların okula götürülüp getirilmelerine ilişkin ilgili oda belgesine sahip, sertifikaları olan şoförlerimiz uyarıldı ve gerekli tedbirler alındı."

Kaynak: AA

Bendevi Palandöken, Güvenlik, Ekonomi, Tesk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken'den okul servislerinde bakım ve güvenlik uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 ilde nefes kesen operasyon İHA havadan takip etti, ekipler yakaladı 18 ilde nefes kesen operasyon! İHA havadan takip etti, ekipler yakaladı
Girne’deki gemi faciası soruşturmasında şüpheliler hakkında yeni karar Girne'deki gemi faciası soruşturmasında şüpheliler hakkında yeni karar
Seçil Erzan’dan bomba Arda Turan çıkışı: 1000 yıl ceza verin Seçil Erzan’dan bomba Arda Turan çıkışı: 1000 yıl ceza verin
Husiler, Babulmendeb Boğazı’ndaki Meyyun Adası’nı ele geçirdi Husiler, Babulmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası'nı ele geçirdi
Prenses Diana’nın “intikam elbisesi“ ile ilgili 29 yıl sonra bir ilk Prenses Diana'nın "intikam elbisesi" ile ilgili 29 yıl sonra bir ilk
Ünlü sucuk markasında usulsüzlük skandalı 5 şüpheli adliyede, şirketten açıklama geldi Ünlü sucuk markasında usulsüzlük skandalı! 5 şüpheli adliyede, şirketten açıklama geldi

14:19
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
13:59
Vanlı Kara Haydar’ın altınları bulundu Bakın nereye saklamış
Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış
13:23
Mansur Yavaş’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili eleştirilere rest: Görüşmeye devam edeceğiz
Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili eleştirilere rest: Görüşmeye devam edeceğiz
13:18
Fenerbahçe’den olaylı ayrılmıştı Yeni takımında kral oldu
Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Yeni takımında kral oldu
12:57
ABD Başkanı Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek, petrol fiyatları da hızla düşecek
ABD Başkanı Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek, petrol fiyatları da hızla düşecek
12:52
Görüntü İstanbul’dan Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı
Görüntü İstanbul'dan! Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 14:27:39. #.0.3#
SON DAKİKA: TESK Başkanı Palandöken'den okul servislerinde bakım ve güvenlik uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement