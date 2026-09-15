TESK Başkanı Palandöken'den sigara kısıtlaması uyarısı, esnaf mağduriyetine dikkat çekti - Son Dakika
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TESK Başkanı Palandöken'den sigara kısıtlaması uyarısı, esnaf mağduriyetine dikkat çekti

TESK Başkanı Palandöken\'den sigara kısıtlaması uyarısı, esnaf mağduriyetine dikkat çekti
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bağımlılıkla mücadelede alınacak tedbirlerin ekonomik ve sosyal boyutlarının da dikkate alınması gerektiğini söyledi. Palandöken, sigara satışlarına yönelik yeni kısıtlamaların esnaf ve üreticiler açısından mağduriyetlere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bağımlılıkla mücadele edilirken alınacak tedbirlerin ekonomik ve sosyal boyutlarının da mutlaka dikkate alınması gerekiyor" dedi.

Bağımlılıkla mücadelede ekonomik boyutun da dikkate alınması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sağlık Bakanlığımız tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında hazırlanan çalışmaları toplum sağlığımız açısından destekliyoruz. Ancak, özellikle sigara satışlarının kısıtlanması, reklam ve tanıtımlara yönelik düzenlemeler ile standart paket, kapalı dolapta satış gibi uygulamaların başta esnafımız olmak üzere üreticilerimizi ve birçok sektörü olumsuz etkileyebilecek sonuçları bulunuyor. Bağımlılıkla mücadele edilirken alınacak tedbirlerin ekonomik ve sosyal boyutlarının da mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Esnafımızın ve üreticilerimizin bu düzenlemelerden nasıl etkileneceğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi gerek" ifadelerini kullandı.

"Kısıtlamalar mağduriyetlere yol açmamalı"

Sigara ile mücadele ederken bu ürünlerden geçimini sağlayan esnafın göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Palandöken "Esnafımız yüksek maliyetler, düşen alım gücü ve artan işletme giderleri nedeniyle zaten zor bir dönemden geçiyor. Böyle bir süreçte satışlarını ve gelirlerini doğrudan etkileyebilecek yeni kısıtlamaların getirilmesi, esnafımız açısından yeni mağduriyetlere yol açabilir. Bağımlılıkla mücadelede elbette toplum sağlığını korumalıyız ancak bunu yaparken geçimini bu ürünlerin satışından sağlayan esnafımızı, üreticilerimizi ve ilgili sektörler de göz ardı edilmemelidir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Bendevi Palandöken, Ekonomi, Türkiye, Tesk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken'den sigara kısıtlaması uyarısı, esnaf mağduriyetine dikkat çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TESK Başkanı Palandöken'den sigara kısıtlaması uyarısı, esnaf mağduriyetine dikkat çekti - Son Dakika
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