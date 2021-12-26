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TESK'de piyasaların son durumu istişare edildi - Son Dakika

TESK'de piyasaların son durumu istişare edildi

26.12.2021 16:11
TESK'de piyasaların son durumu istişare edildi

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)'in 2021 yılı son aylık durum değerlendirme toplantısına katıldı.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)'in 2021 yılı son aylık durum değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantının ardından TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i ziyaret eden ÇESOB Başkanı Recep Gür, piyasaların son durumuyla ilgili kendisiyle istişare yaptı.

Döviz kurlarını bahane ederek anında zam yapanlardan şimdi indirim beklediklerini ifade eden Recep Gür, TESK'in de bu yönde girişimlerinin olduğunu söyleyerek, Bendevi Palandöken'e teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TESK Genel Başkanı Palandöken ise, gıda, akaryakıt gibi birçok ürün grubunda döviz kurlarını bahane ederek jet hızıyla zam yapanlardan şimdi samimiyetlerine inanmak için indirim istediklerini söyledi.

Piyasalara güvenin artması için tüm ürün gruplarında indirime gidilmesi gerektiğini vurgulayan Bendevi Palandöken, "Ayçiçek yağından motorine, kış lastiğinden kuruyemişe A'dan Z'ye tüm ürün gruplarına son birkaç ayda zam geldi. Bu zamların birçoğu tamamen usulsüz artarken birçoğu da döviz kurları bahane edilerek arttı. Şimdi ise açıklanan kararların ardından döviz kurlarında yaşanan önemli düşüşü bu zamlara yansımasında göremiyoruz. Gıdadan tekstile, akaryakıta her ürün grubunda dövizdeki 50 kuruşluk artışta bile anında zam yapanlardan şimdi aynı hızda indirim bekliyoruz. Piyasalara güvenin artması, vatandaşın ve mal alım satım yapan esnafın rahatlamayı daha iyi yaşayabilmesi için artık tüm ürün gruplarında önemli bir indirim yapılmalı" şeklinde konuştu.

Çorumlu esnaf ve sanatkarların ile esnaf odalarının sorunlarının görüşüldüğü ziyarette ÇESOB Başkanı Recep Gür'e Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal ile Sungurlu Lokantacılar ve Kahveciler Odası Başkanı Erdal Kolaylı da eşlik ettiler. - ÇORUM

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Esnaf ve Sanatkarlar, Recep Gür, Esnaf, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TESK'de piyasaların son durumu istişare edildi - Son Dakika Ekonomi


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