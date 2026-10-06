TESK Genel Başkan Vekili Karabacak: Konya'nın tecrübesini Türkiye'ye taşıyacağız - Son Dakika
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TESK Genel Başkan Vekili Karabacak: Konya'nın tecrübesini Türkiye'ye taşıyacağız

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TESK Genel Başkan Vekili Karabacak: Konya\'nın tecrübesini Türkiye\'ye taşıyacağız
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KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, TESK'in 22. Olağan Genel Kurulu'nun ardından Genel Başkan Vekilliği görevine getirildi. Mehmet Yiğiner TESK Genel Başkanlığına seçilirken Karabacak, Konya tecrübesini Türkiye'ye taşıyıp esnafın sorunlarına çözüm için çalışacağını belirtti.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) 22. Olağan Genel Kurulu'nun ardından Genel Başkan Vekilliği görevine getirildi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun 22. Olağan Genel Kurulu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen esnaf ve sanatkar teşkilatlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulda Mehmet Yiğiner, TESK Genel Başkanlığına seçilirken, yeni yönetim kadrosunda Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak da Genel Başkan Vekilliği görevine getirildi. Genel Başkan Vekilliği görevine getirilen Muharrem Karabacak da bu süreçte teşkilatın sahadaki taleplerinin yönetim mekanizmalarına aktarılması, esnaf ve sanatkarların karşılaştığı sorunlara çözüm üretilmesi ve teşkilat yapısının daha etkin şekilde temsil edilmesi noktasında görev üstlenecek.

"Konya'nın tecrübesini Türkiye'ye taşıyacağız"

TESK Genel Başkan Vekilliği görevine getirilmesinin kendisi için önemli bir sorumluluk olduğunu ifade eden Muharrem Karabacak, esnaf ve sanatkar teşkilatının gücünün birlik, beraberlik ve ortak akıldan geldiğini belirtti. Karabacak, Konya'da edindiği teşkilat tecrübesini Türkiye genelindeki esnaf ve sanatkarların hizmetine sunmanın kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, Genel Başkan Mehmet Yiğiner'in liderliğinde, istişare ve ortak akıl anlayışıyla esnaf ve sanatkarların sorunlarına çözüm üretmek için çalışacaklarını ifade etti.

Kaynak: İHA
Mehmet YiğinerEkonomiTürkiyeGüncelKonyaTeskSon Dakika

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