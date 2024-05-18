TESK Genel Başkanı: Esnaf ve vatandaş için yeni bir yapılandırma kanunu çıkarılmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TESK Genel Başkanı: Esnaf ve vatandaş için yeni bir yapılandırma kanunu çıkarılmalı

TESK Genel Başkanı: Esnaf ve vatandaş için yeni bir yapılandırma kanunu çıkarılmalı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın ve vatandaşın rahatlaması adına yeni bir yapılandırma kanunu çıkarılması gerektiğini belirtti. Palandöken, enflasyonun esnafı da önemli ölçüde etkilediğini ve gelirleri azalan esnafın vergi ve prim borçlarını zamanında ödeyemediğini ifade etti. 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu ile 2023 sonuna kadar 156 milyar lira tahsil edildiğini belirten Palandöken, kesinleşmiş ancak ödenmemiş borçların tahsil edilmesi durumunda yeni bir vergi artışına gerek kalmayacağını ve hem bütçe açığının azalacağını hem de esnafın borçlarından kurtulacağını söyledi.

18.05.2024 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın ve vatandaşın rahatlaması adına yeni bir yapılandırma kanunu çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, enflasyonun esnafı da önemli ölçüde etkilediğini bildirdi.

Giderleri artarken gelirleri azalan esnafın vergi ve prim borçlarını zamanında ödeyemediğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Esnafın rahatlayabilmesi ve devlet bütçesine gelir sağlanabilmesi için daha önce olduğu gibi tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları gibi alanlarda kapsamlı bir yapılandırmaya ihtiyaç var."

"7440 sayılı Yapılandırma Kanunu" ile 2023 sonuna kadar 156 milyar lira tahsil edildiğini bildiren Palandöken, "Şu ana kadar kesinleştiği halde ödenmeyen borçlar tahsil edilirse yeni bir vergi artışına gerek kalmaz. Hem bütçe açığı azalır hem de esnaf borcundan kurtulur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Bendevi Palandöken, Tesk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı: Esnaf ve vatandaş için yeni bir yapılandırma kanunu çıkarılmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:45 İsrail, Gazze’de yeni bir katliama imza attı Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın İsrail, Gazze'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
15:40 At yarışında zincirleme kaza Binicinin üzerinden tay geçti At yarışında zincirleme kaza! Binicinin üzerinden tay geçti
15:22 Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı
15:14 SADAT, Nijer’e Suriyeli paralı asker gönderdiği iddialarını yalanladı SADAT, Nijer'e Suriyeli paralı asker gönderdiği iddialarını yalanladı
15:10 Yok böyle bir para Galatasaray’da Fenerbahçe derbisine tarihi prim Yok böyle bir para! Galatasaray'da Fenerbahçe derbisine tarihi prim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 19:08:35. #1.12#
SON DAKİKA: TESK Genel Başkanı: Esnaf ve vatandaş için yeni bir yapılandırma kanunu çıkarılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement