Tesla, emniyet kemeri uyarı sistemi arızası nedeniyle 125 bin aracını geri çağırıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Tesla, emniyet kemeri uyarı sistemi arızası nedeniyle 125 bin aracını geri çağırıyor

Tesla, emniyet kemeri uyarı sistemi arızası nedeniyle 125 bin aracını geri çağırıyor

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin 227 aracını geri çağıracağını duyurdu. Geri çağrılan araçlar, 2012-2024 yılları arasında üretilen Model S, 2015-2024 yılları arasında üretilen Model X, 2017-2023 yılları arasında üretilen Model 3 ve 2020-2023 yılları arasında üretilen Model Y modellerini kapsıyor. Arıza nedeniyle sürücü emniyet kemeri takmadığında uyarı ışığı ve sesli uyarının devreye girmeyebileceği belirtilirken, bu durumun federal güvenlik koşullarına uymadığı vurgulandı. Sorunun çözümü için kablosuz bir yazılım güncellemesi yapılacak ve dağıtımının haziran ayında başlaması planlanıyor.

31.05.2024 18:33
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ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle ABD'de 125 bin 227 aracını geri çağıracağı bildirildi.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2012-2024 yılları arasında üretilen Model S, 2015-2024 yılları arasında üretilen Model X, 2017-2023 yılları arasında üretilen Model 3 ve 2020-2023 yılları arasında üretilen Model Y araçları kapsadığı aktarıldı.

Açıklamada, toplam 125 bin 227 aracın emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle çağrılacağı bildirildi.

Arıza nedeniyle sürücü emniyet kemeri takmadığında uyarı ışığı ve sesli uyarının devreye girmeyebileceği belirtilen açıklamada, bu nedenle söz konusu araçların federal güvenlik koşullarına uymadığı kaydedildi.

Açıklamada, sürücüyü emniyet kemerinin takılı olmadığı konusunda uyarmayan bir araçta, bir çarpışma sırasında yaralanma riskinin artacağı belirtildi.

Sorunun çözümü için kablosuz bir yazılım güncellemesinin yapılacağı anlatılan açıklamada, bunun dağıtımına haziran ayında başlanmasının beklendiği bilgisi verildi.

Kaynak: AA

Yazılım, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tesla, emniyet kemeri uyarı sistemi arızası nedeniyle 125 bin aracını geri çağırıyor - Son Dakika

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