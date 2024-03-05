Tesla'nın Berlin'deki fabrikasında yangın nedeniyle üretim durdu

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Berlin yakınlarında Grünheide'deki fabrikasında üretimin, bir elektrik direğinde çıkan yangının ardından yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle durma noktasına geldiği bildirildi.
Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Gosen-Neu Zittau'da yanan bir elektrik direği Tesla'nın fabrikasının bulunduğu bölgede elektrik kesintisine neden oldu.
Yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı ve polisin kundaklamayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.
Tesla, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, Alman basınına göre sabah vardiyasındaki çalışanlar tekrar evlerine gönderildi.
Geçen hafta "Tesla'yı Durdurun" girişiminden yaklaşık 80 aktivist, Tesla fabrikanın yakınındaki ormanlık alanı yok edecek genişleme planını protesto etmişti.
Fabrikanın yanındaki ormanlık alanın Tesla tarafından işgal edildiğini savunan aktivistler, Grünheide bölgesi sakinlerinin Tesla'nın fabrika genişletme planına karşı çıkmasını destekleyerek, bölgede içme suyu alanlarının korunmasını istemişti.
Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, söz konusu 300 hektarlık mevcut fabrikanın yanına tedarik güvenliğini artırmak için depolama tesisleri ile çalışanların çocukları için anaokulu inşa etmeyi planlıyor.
Tesla'nın söz konusu planının yaklaşık 100 hektarlık alandaki ağaçların kesilmesine yol açacağı iddia ediliyor.
Tesisin ihtiyaç duyduğu yoğun su talebi, son 5 yılda kuraklığın vurduğu bölgede yaşayanlar için sıkıntılı bir durum oluştururken, söz konusu genişleme planının "su koruma bölgesi"ni de olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.
Grünheide'de geçen hafta bölge sakinleri arasında yapılan oylamada, fabrikanın genişletilmesine karşı oy kullanılmıştı.
İlk fabrika alanı için 92 hektarlık alanda ağaç kesimi yapılmış, bu durum çevrecilerin ve Alman kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.
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Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üye firmaların bu yılın ilk 2 ayında yaptığı ihracat 422 milyon 733 bin 182 dolara ulaştı. BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölgeden 1434 firmanın 140 ülkeye ihracat yaptığını belirtti. İklimlendirme sektörünün ihracatını 8,7 milyon dolardan 13 milyon dolara yükselttiğini belirten Çavuşoğlu, su ürünleri sektöründe de yurt dışı satışın 2,7 milyon dolardan 6,8 milyon dolara çıktığını vurguladı. İran'a yapılan ihracat yüzde 234,2 artış gösterdi.
Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Ayı öncesinde ilçe genelindeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetimlerin Ramazan Ayı içerisinde de devam edeceği belirtildi.
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Adana'nın Kozan ilçesinde portakal, mandalina ve limon tarlada 1 TL'den alıcı bulamıyor. Üreticiler, ürünleri dökmeye başladı. Üreticilerin maliyetlerini karşılamayan düşük fiyatlar nedeniyle ürünler çürümeye başladı.
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Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,356 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünler arasında ise ayçiçeği yer alıyor ve kilogramı 15,418 liradan satılıyor.
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