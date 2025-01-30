Tesla'nın Geliri ve Karı Beklentilerin Altında - Son Dakika
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Ekonomi

Tesla'nın Geliri ve Karı Beklentilerin Altında

Tesla, 2024'ün dördüncü çeyrek bilançosunu açıkladı; geliri artarken, net karı büyük düşüş yaşadı.

30.01.2025 02:46
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NEW ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın geliri ve karı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Tesla, 2024'ün son çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri 2024'ün dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 25,7 milyar dolara yükseldi. Tesla, 2023'ün dördüncü çeyreğinde 25,2 milyar dolar gelir elde etmişti.

Elektrikli otomobil üreticisinin net karı ise aynı dönemde yüzde 71 azalarak 2,3 milyar dolara geriledi. Tesla'nın net karı, 2023'ün dördüncü çeyreğinde 7,9 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Şirketin bir önceki senenin aynı döneminde 2,27 dolar olan hisse başına karı da geçen yılın son çeyreğinde 66 sente geriledi.

Tesla'nın 2024'ün son çeyreğinde elde ettiği gelir ile karı, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Elektrikli otomobil üreticisinin geçen yıl genelinde elde ettiği gelir de yüzde 1 artışla 97,7 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde şirketin net karı, yüzde 53 azalışla 7,1 milyar dolara indi.

Üretimde azalış

Tesla, 2024'ün son çeyreğinde küresel çapta 459 bin 445 otomobilin üretimini yaparken, 495 bin 570 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 7 azalırken, teslim ettiği araç sayısı ise yüzde 2 arttı.

Elektrikli otomobil üreticisinin 2024 genelinde ürettiği toplam araç sayısı da yüzde 4 azalışla 1 milyon 773 bin 443'e düştü. Teslimatı yapılan araç sayısı da geçen yıl yüzde 1 azalarak 1 milyon 789 bin 226'e indi.

Robotaksinin 2025'te kullanıma sunulması bekleniyor

Tesla'dan yapılan açıklamada, geçen yılın son çeyreğinin hem araç teslimatları hem de enerji depolama dağıtımları açısından rekor bir çeyrek olduğu belirtildi.

Açıklamada, geçen yıl yeni modeller ve enerji depolama üretimi kapasitesi ile yapay zeka eğitimi gibi şirketin büyümesini teşvik edecek altyapıya önemli yatırımlar yapıldığına işaret edildi.

Bu yılın denetimli tam otonom sürüş teknolojisinin hızla gelişmeye devam etmesi nedeniyle Tesla tarihinde önemli bir yıl olacağı vurgulanan açıklamada, "Bu sayede müşterilerimiz ve ABD'nin bazı bölgelerinde bu yılın sonlarına doğru kullanıma sunulmasını beklediğimiz robotaksi işimiz için denetimsiz bir tam otonom seçeneği olacak. 2025'te Avrupa ve Çin'de denetimli tam otonom teknolojisini kullanıma sunmak için de çalışmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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