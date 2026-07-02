TEYDEB Destek Programları Toplantısı Adana'da - Son Dakika
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TEYDEB Destek Programları Toplantısı Adana'da

TEYDEB Destek Programları Toplantısı Adana\'da
02.07.2026 10:33
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Adana'da düzenlenen TEYDEB toplantısında sanayicilere hibe destekleri ve Ar-Ge stratejileri anlatıldı.

Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Çukurova Teknokent iş birliğiyle düzenlenen TÜBİTAK TEYDEB Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı, ADASO Sakıp Sabancı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Sanayicilerin, akademisyenlerin ve teknoloji ekosisteminin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, Türk sanayisinin Ar-Ge kapasitesini ve uluslararası rekabet gücünü artıracak güncel hibe ve destek mekanizmaları masaya yatırıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, küresel ekonominin rotasını yeniden çizdiği bu dönemde, sadece üretmenin ve istihdam sağlamanın uluslararası pazarlarda kalıcı olmaya yetmediğini vurguladı. Kıvanç, katma değer üretmenin, Ar-Ge ve inovasyon odaklı bir yapıya kavuşmanın geleceğin dünyasında söz sahibi olabilmek adına tek yol olduğunu ifade etti.

"Sanayicimiz için adeta bir can suyu"

İkiz Dönüşüm olarak adlandırılan dijital ve yeşil dönüşümün sanayiciler için bir lüks değil, zorunluluk olduğunun belirten ADASO Başkanı Kıvanç, "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) gibi uluslararası normlar kapımızdayken, üretim hatlarımızı akıllı teknolojilerle donatmak, kaynaklarımızı verimli kullanmak ve yenilikçi projeler geliştirmek zorundayız. İşte tam bu noktada, TÜBİTAK ve özellikle TEYDEB bünyesindeki destek programları, sanayicimiz için adeta bir can suyu, stratejik bir kaldıraç niteliğindedir. İşletmelerimizin rekabet gücünü artırmaya yönelik proje destekleri, KOBİ'lerimize ve büyük ölçekli sanayi kuruluşlarımıza sunulan hibe mekanizmaları, bizlerin küresel pazardaki elini güçlendiren en büyük itici güçtür" dedi.

Üniversite-sanayi iş birliğinin sahada somut projelere, patentlere ve yüksek katma değerli ürünlere dönüşmesini arzuladıklarını belirten Başkan Kıvanç, firmalara Ar-Ge merkezlerini ve proje birimlerini bu fonlardan azami ölçüde faydalandırmak üzere harekete geçirme çağrısında bulundu.

"Türk sanayisinin küresel rekabet gücünü artırmak"

Toplantıda kapsamlı sunum gerçekleştiren TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek, sanayici ve girişimcilere projelerini nasıl başarıya ulaştıracaklarını aktardı. Proje hazırlama süreçlerinde yapılan en büyük hatalardan birinin teknik vizyonu doğru aktaramamak olduğunu belirten Dr. Selek, "Fikriniz ne kadar iyi olursa olsun, önemli olan projenizi iyi anlatmanızdır. TEYDEB olarak bizlerin temel amacı, akademide üretilen derin bilgi birikimi ile sanayinin saha tecrübesini ve dinamizmini bir arada üniversite-sanayi iş birliğini en üst seviyeye çıkarmaktır. Türk sanayisinin araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğini, yenilikçi kültürünü ve küresel rekabet gücünü artırmak adına destek programlarımızın bütçelerini ve çeşitliliğini her geçen gün artırıyoruz" dedi.

Yoğun bir katılım altında interaktif olarak devam eden toplantı, konuşmaların ardından katılımcıların hibe programları, başvuru kriterleri ve teknik değerlendirme süreçlerine ilişkin sorularının Dr. Hasan Selçuk Selek tarafından yanıtlanmasıyla sona erdi. - ADANA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Etkinlik, Ekonomi, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TEYDEB Destek Programları Toplantısı Adana'da - Son Dakika

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