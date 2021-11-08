TEYFED, 1. olağan genel kurulunu yaptı

İzmir'de düzenlenen Tesis Yöneticileri Federasyonu (TEYFED) 1. Olağan Genel Kurulu'nda Yahya Sağır, delegelerin oy birliği ile başkanlığa seçildi. Sağır, "Türkiye'nin tesis yönetimi sektörünün ilk ve tek federasyonu olarak yerli ve milli kalmaya devam edeceğiz" dedi.

Tesis yönetimi sektörünün tek federasyonu TEYFED'in 1. olağan genel kurul toplantısı yapıldı. TEYFED Kurucu Genel Başkanı Yahya Sağır, delegelerin oy birliği ile başkanlığa seçildi. İzmir Balçova Termal Tesisleri Toplantı Salonunda gerçekleştirilen genel kurul toplantısında, divan başkanlığına Ozan Özen, katipliklere de Elif Gökçelik ve İbrahim Güllü getirildi. Yönetim kurulu üyeleri; Yahya Sağır, İbrahim Güllü, Kudret Türk, Hüseyin Boyalıoğlu, Sinan Çelik oldu. Genel kurulda, kuruluş aşamasından sonraki faaliyetlerini anlatan Başkan Sağır, federasyonun kuruluş amacını hatırlatarak sektörün kat malikleri açısından en önemli algı sorunu olan yeterlilik, eğitim ve sertifikalandırma problemlerinin çözümü için çalışmalarda sona gelindiğini belirtti. Profesyonel yönetim hizmetleri ile özellikle çalışanların sağlandığı şirket faturalarının üzerindeki yüzde 18 KDV yükünün düşürülmesi konularında planlanmış çalışmaları gerçekleştireceklerini söyleyen Başkan Sağır, Türkiye'nin tesis yönetimi sektörünün ilk ve tek federasyonu olarak yerli ve milli kalmaya devam edeceklerini kaydetti.

TEYFED'in ilk genel kurulu

Genel kurul toplantısının sonunda söz alan Başkan Sağır, "Ülkemizdeki site ve toplu yaşam alanlarında yaşanılan sıkıntılarımızı önleyebilmek, tesis yönetim firmalarının akreditasyonlarını yapabilmek, sektörümüzün mesleki yeterliliğini sağlayabilmek adına kurulan TEYFED'in ilk genel kurulunu yaptık. Amacımız, toplu yaşam alanlarında yaşanan sıkıntıların çözümü ile ilgili çalışmalar yapabilmek ve yürütebilmek. Türkiye'de sektörümüzle ilgili aktif olan dernekleri toparlayarak federasyonumuzun kuruluşunu 3 ay önce yapmıştık. 2022 yılı planlarımızı yapabilmek adına genel kurulumuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Ülkemizde hizmet veren firmaların akreditasyonunun yapılması ve firmalarda çalışan personellerin de mesleki yeterliliğinin verilmesini amaçlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Konfederasyon müjdesi

Başkan Sağır, dönem içinde TEYFED misyonu ve vizyonuna katkı yapacak şeffaf ve hesap verebilir üyelerle çalışacaklarını, güveni kötüye kullanma, özel veya resmi evrakta sahtecilik suçlarına bulaşmayan yeni dernekleri de üye olarak alacaklarını belirtti. Başkan Sağır, 2021 yılı sonuna kadar kurulacak konfederasyonun müjdesini de verdi. Genel kurulda, yapılan tüzük tadilatı ile federasyonun genişleme süresinde ihtiyaç duyacağı "etik, ahlak kuralları", "disiplin ve etik kurulu " ve "çalışma grupları" dernek tüzüğüne eklendi. - İZMİR