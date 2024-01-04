Tezgahlarda balık çeşitliliği arttı, hamsi azaldı

RİZE - Karadeniz'de deniz suyu sıcaklıklarının düşmesiyle beraber balık tezgahlarında çeşitlilik arttı.

Rizeli balıkçıların deniz suyu sıcaklıklarının düşmesiyle beraber ağlarında balık çeşitliliğinde bolluk yaşandı. Balıkçıların bu yılki av sezonundan hamsiden yana yüzü gülse de son zamanlarda hamsi azalmaya başladı.

Balık çeşitliliğin çoğaldığını belirten Abdulkadir Vural, "Tezgahlarımızdaki son durum süper. Havalar soğudu, çeşitlerimiz arttı. Balık fiyatlarımız düştü. Beklentide olduğumuz ürünler makul. Hem çeşit olsun hem de fiyatlar güzel. Deniz soğudu için sargan ve barbun başladı. Tirsi var. Bolluk bereketlilik var. Denizler soğumasıyla balık çeşitleri arttı. 2 buçuk 3 aydır hamsi avlanıyor. Artık onunda vaktinin sonu geliyor. Hamsi 2-3 ay sonra Gürcistan taraflarına gidiyor. Orada yumurtalarını bırakıp geri dönüyor. Fiyatlarımız makul. Havalar soğudu çeşitlerimiz çoğaldı. Şu anda memnunuz" diye konuştu.

Hamsinin tezgahlardan azalmaya başladığını ifade eden Vural, "15 Nisan'a kadar av sezonu devam edecek. Balık sezonundan memnunuz. Hem satışından hem de fiyat bakımından güzel. Vatandaşlar fiyatlardan memnun. Tavuk veya etin fiyatına göre bakarsak balık bedava. Hamsinin kilosu 35 TL. 3 kilo hamsi aldığın zaman 4-5 kişi doyar. Hamsi gerçekten bizim yüzümüzü güldürdü. Hamsi tezgahlardan yavaş yavaş azalmaya başladı. Çeşitlerimiz artmaya başladı. İstavrit biraz daha büyümeye başladı. Mezgit çoğalmaya başladı" ifadelerini kullandı.