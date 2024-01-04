 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tezgahlarda balık çeşitliliği arttı, hamsi azaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tezgahlarda balık çeşitliliği arttı, hamsi azaldı

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklıklarının düşmesiyle beraber balık tezgahlarında çeşitlilik arttı. Rizeli balıkçıların deniz suyu sıcaklıklarının düşmesiyle beraber ağlarında balık çeşitliliğinde bolluk yaşandı. Balıkçıların bu yılki av sezonundan hamsiden yana yüzü gülse de son zamanlarda hamsi azalmaya başladı.

Tezgahlarda balık çeşitliliği arttı, hamsi azaldı
04.01.2024 - 23:52,  Güncelleme: 00:04
Abone Ol

Tezgahlarda balık çeşitliliği arttı, hamsi azaldı

RİZE - Karadeniz'de deniz suyu sıcaklıklarının düşmesiyle beraber balık tezgahlarında çeşitlilik arttı.

Rizeli balıkçıların deniz suyu sıcaklıklarının düşmesiyle beraber ağlarında balık çeşitliliğinde bolluk yaşandı. Balıkçıların bu yılki av sezonundan hamsiden yana yüzü gülse de son zamanlarda hamsi azalmaya başladı.

Balık çeşitliliğin çoğaldığını belirten Abdulkadir Vural, "Tezgahlarımızdaki son durum süper. Havalar soğudu, çeşitlerimiz arttı. Balık fiyatlarımız düştü. Beklentide olduğumuz ürünler makul. Hem çeşit olsun hem de fiyatlar güzel. Deniz soğudu için sargan ve barbun başladı. Tirsi var. Bolluk bereketlilik var. Denizler soğumasıyla balık çeşitleri arttı. 2 buçuk 3 aydır hamsi avlanıyor. Artık onunda vaktinin sonu geliyor. Hamsi 2-3 ay sonra Gürcistan taraflarına gidiyor. Orada yumurtalarını bırakıp geri dönüyor. Fiyatlarımız makul. Havalar soğudu çeşitlerimiz çoğaldı. Şu anda memnunuz" diye konuştu.

Hamsinin tezgahlardan azalmaya başladığını ifade eden Vural, "15 Nisan'a kadar av sezonu devam edecek. Balık sezonundan memnunuz. Hem satışından hem de fiyat bakımından güzel. Vatandaşlar fiyatlardan memnun. Tavuk veya etin fiyatına göre bakarsak balık bedava. Hamsinin kilosu 35 TL. 3 kilo hamsi aldığın zaman 4-5 kişi doyar. Hamsi gerçekten bizim yüzümüzü güldürdü. Hamsi tezgahlardan yavaş yavaş azalmaya başladı. Çeşitlerimiz artmaya başladı. İstavrit biraz daha büyümeye başladı. Mezgit çoğalmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Karadeniz, Balıkçılık, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tezgahlarda balık çeşitliliği arttı, hamsi azaldı - Son Dakika


00:09
İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
00:07
AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz
22:53
Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var
22:52
Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık
22:44
''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi? ''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?
21:40
Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30
Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var? Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21
Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Son Dakika
00:09 İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
00:07 AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz
22:53 Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var
22:52 Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık
22:44 ''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?
21:40 Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30 Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21 Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
21:21 Sokak ortasında eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
20:49 Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 00:31:39. #1.13#
SON DAKİKA: Tezgahlarda balık çeşitliliği arttı, hamsi azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement