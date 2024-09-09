Palamut Bolluğu, Fiyatlar Yarıya Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Palamut Bolluğu, Fiyatlar Yarıya Düştü

İstanbul'da balık tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor. Palamut fiyatları 100 liraya kadar düştü. Av sezonunun başlamasıyla birlikte denizlerde bol miktarda palamut çıktığı görüldü. Vatandaşlar en çok palamuta talep gösteriyor.

09.09.2024 21:42
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Tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor, fiyatlar yarı yarıya düştü

İSTANBUL - İstanbul'da balık tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor. Palamut fiyatları 100 liraya kadar düştü.

Balıkta av sezonu 1 Eylül'de başlamıştı. Bu tarihten itibaren denizlerde bol miktarda palamut çıktığı görüldü. Bu bolluk İstanbul'da balık tezgahlarına da yansıdı. Av sezonunun ilk haftasında 200 liradan satılan palamutun tanesi bu hafta 100 liraya kadar düştü. Öte yandan diğer balık çeşitlerinin de bol olduğu gözlendi. Vatandaşlar bu günlerde en çok palamuta talep gösteriyor.

Karaköy Balıkçılar Çarşısı'nda palamut tanesi 100 liradan, hamsinin kilosu 200 liradan, istavrit 200 liradan, sardalya 150 liradan satılıyor.

Tezgahlarda bol çeşit olduğunu söyleyen balıkçı Selim Albayrak, "Bu sene palamut bolluğuyla sezona başladık. Palamut bol olunca fiyatlar da 100 liraya kadar geriledi. Diğer çeşitlerde de bolluk var. Fakat şu an palamut zamanı. Vatandaşlar en çok palamuta talep gösteriyor" dedi.

Kaynak: İHA

Balıkçılık, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Palamut Bolluğu, Fiyatlar Yarıya Düştü - Son Dakika

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