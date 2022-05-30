Tezgahları kıyı balıkları süslüyor - Son Dakika
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Tezgahları kıyı balıkları süslüyor

30.05.2022 16:09
Tezgahları kıyı balıkları süslüyor

Denizlerde av yasağının başlaması sonrası balık tezgahlarını kıyı balıkları süslüyor.

Denizlerde av yasağının başlaması sonrası balık tezgahlarını kıyı balıkları süslüyor.

Karadeniz'de balık azlığı nedeniyle de fiyatlar cep yakıyor. Sinop'ta mayıs-haziran aylarında en çok tercih edilen çarpan balığı (iskorpit) 150 TL'den satılıyor. İzmarit balığı ise 20 TL'den tezgahlarda en ucuz balık olarak kendini gösteriyor.

Sinoplu balıkçı Erdoğan Doğan, "Bu aylarda en çok tercih edilen balığımız çarpan, bu dönemde bol bol çıkar. Tezgaha bile koyulmadan gelen kasalar temizlenir, müşteriler havada kapar. Ama kilosu da 150 TL şu anda, biraz pahalı geliyor. Tabii, fiyatı yüksek diyenler oluyor. Uygun fiyata balık almak isteyenler için de istavrit ve izmarit şu anda en uygun balık. 20-30 TL'ye satılıyor, ikisi de ızgarada güzel olur" diye konuştu. - SİNOP

Tezgahları kıyı balıkları süslüyor
Tezgahları kıyı balıkları süslüyor
Tezgahları kıyı balıkları süslüyor

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Kaynak: İHA

Türk Lirası, Karadeniz, Haziran, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

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