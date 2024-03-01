TGDF Başkanı: Üreticilerin rekabet edebilirliğini artırmak için ihracat destek mekanizması gerekiyor

Ekonomi

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Yönetim Kurulu Başkanı Demir Şarman, üreticilerin küresel piyasalarda rekabet edebilirliğini artırmak ve iç piyasadaki fiyat artışlarını dengelemek için etkili bir ihracat destek mekanizmasının gerekli olduğunu belirtti.

Şarman, yaptığı yazılı açıklamada, tarım ve gıda sektörünün önündeki en temel sorunun girdi maliyetleri, işçilik ücretleri ve navlun bedelleri olduğunu ifade etti.

Küresel jeopolitiğin, tedarik zincirlerinin, enerji yollarının ve güç dengelerinin değiştiğini, Türkiye'nin yaşadığı birçok sorunun dünyanın sorunlarıyla ortak olduğunu belirten Şarman, şunları kaydetti:

"Güvenilir gıdaya ulaşmak, gıda arz ve güvenliğinin sağlanması da en stratejik konulardan biri. Çünkü dünyada tarımsal üretimi etkileyen koşullar hızla değişiyor. Toprak ve su kaynaklarının azalması ve kirlenmesi, küresel gıda arz güvenliği, gıda milliyetçiliği, gıda ticaretindeki korumacı eğilimler ve tarımsal girdi fiyatlarındaki istikrarsızlık, küresel ısınma gibi etkenler, bu sektörde gelecek planlamamızı daha gerçekçi, verimli ve sürdürülebilir temeller üzerine oturtmamızı zorunlu hale getiriyor."

Sektördeki üreticilerin küresel piyasalarda rekabet edebilirliğini artırmak ve iç piyasadaki fiyat artışlarını dengelemek amacıyla etkili bir ihracat destek mekanizmasının gerekli olduğunu ifade eden Şarman, geçmiş dönemlerde olduğu gibi Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) mekanizmasıyla seçili sektör ve ürünlerde ihracatçıların desteklenmesinin, tarım ve gıda sektöründeki bazı sıkıntıların çözümünde önemli bir adım olabileceği değerlendirmesinde bulundu.