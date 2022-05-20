The Economist dergisinden ürküten kapak! Buğday başakları kuru kafa olarak yansıtıldı

The Economist dergisi dün Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bir kez daha gündem oldu. Önceki yıllarda yaptıkları kapak fotoğrafları ile gelecekte olacak olayları tahmin eden dergi, yayınladığı kapakta gıda krizine dikkat çekerek buğday başaklarını kuru kafa olarak resmetti.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Paylaşımın altına, "Savaş, kırılgan bir dünyayı kitlesel açlığa doğru itiyor. Bunu düzeltmek herkesin işi" notunu düşen The Economist, Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşla beraber dünyayı bekleyen gıda krizine dikkat çekti.

GIDA KRİZİ KAPIDA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterresi Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşın tarım ürünlerinin fiyatlarının artmasına yol açtığını hatırlattı. Guterresi, savaşın ve fiyatlardaki artışın devam etmesi halinde küresel gıda krizi yaşanabileceğini söyledi.

40 MİLYON İNSAN GIDA KRİZİ İLE KARŞI KARŞIYA

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, birçok faktörden dolayı dünyada akut gıda güvensizliğine maruz insan sayısının 2016-2021 yılları arasında 108 milyondan 161 milyona çıktığını, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının küresel gıda güvenliği krizini daha da derinleştirdiğini aktardı. Blinken yaptığı ayrı bir açıklamada ise, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 40 milyon insanı daha gıda güvensizliğine sürüklediğine işaret etti.

2022 KAPAĞINDA ENERJİ SORUNLARI KONU OLMUŞTU

The Economist yeni yılın ilk serisinde yayınladığı kapakta, ABD-Çin ilişkileri, yenilenebilir enerji kaynakları ve aşı göndermesi yapmıştı. Yayınlanan kapak dünya gündemine otururken kripto paralarda kapakta kendine yer bulmuştu.

KOVID-19'U TAHMİN ETMİŞLERDİ

Derginin 2019 yılında yayınladığı kapakta ise salgın hastalıklara dikkat çekilmişti. Kapakta yazılan ifadelerde ise "Her şey kontrol altında" denilmişti.