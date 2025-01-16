THK Başkanı Yurtnaç, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Ekonomi

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yurtnaç, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Dostlarla Yolculuk" fotoğrafını tercih eden Yurtnaç, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av Peşinde", "Spor" kategorisinde ise Ahmet İzgi'nin "Azimle Gelen" adlı fotoğrafını seçti.

Yurtnaç, "Haber" kategorisinde Muhammed Selim Korkutata'nın "İlk Uçuş" başlıklı fotoğrafına oy vererek, savaşın kötü olsa da savaşma gücünün barışın teminatı olduğunu, bundan dolayı da Türk mühendislerince yapılan ve savaşma gücünü artıran milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuş fotoğrafını tercih ettiğini söyledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde tercihini Emin Sansar'ın "Utanç" adlı fotoğrafından yana kullanan Yurtnaç, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan ve devrilen Beşar Esed rejimi döneminde işkence yeri olarak kullanılan Sednaya Hapishanesi'ndeki tutuklulara ait yığın halindeki kıyafet ve ayakkabıları yansıtan fotoğrafın tarihe ışık tutacağını belirtti.

Yurtnaç, gelecekte böyle şeyler olmaması, yaşanmaması açısından söz konusu fotoğrafın önemli bir belge niteliğinde olduğunu ifade etti.

Çalışmalarından dolayı AA'yı ve tüm çalışanlarını tebrik eden Yurtnaç, AA çalışanlarının tarihe not düşen çok güzel kareler yakaladığını dile getirdi.

Yurtnaç, yıl boyunca emek veren kişilerin yaptığı çalışmaların değerlendirilmesinin, hem mesleki hem de çalışanlar açısından onurlandırılmalarının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Fotoğrafların hepsi çok güzel, sadece bir tanesini seçmek zorunda kaldık. Diğerlerinin hakkını yemiş gibi olduk. Ama ben buradan şunu çıkarıyorum. Mesleğini, görevini en iyi yapan insanlar, her zaman değerli insanlardır. Dolayısıyla o güzel fotoğrafları çeken herkesi kutluyorum. AA'yı da böyle bir etkinlikten dolayı tebrik ediyorum."