THY'nin Net Karı İlk Yarıda 18.8 Milyar Lira - Son Dakika
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THY'nin Net Karı İlk Yarıda 18.8 Milyar Lira

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THY, ocak-haziran döneminde 18.8 milyar lira net kar açıkladı; satışları ise %43 arttı.

Türk Hava Yollarının (THY) konsolide net karı yılın ilk yarısında 18 milyar 864 milyon lira oldu.

THY, finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

Buna göre şirketin bu yılın ocak-haziran döneminde konsolide net karı 18 milyar 864 milyon lira oldu. Şirket geçen yılın ilk altı ayında 25 milyar 13 milyon lira kar elde etmişti. Öte yandan şirketin satışları ise ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 585 milyar 69 milyon liraya çıktı.

Şirketin yılın ilk çeyreğine göre toplam varlıkları ise yüzde 9 artışla 2 trilyon 360 milyar 37 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde net borç ise yüzde 17 artışla 620 milyar 378 milyon liraya yükseldi.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Havacılık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi THY'nin Net Karı İlk Yarıda 18.8 Milyar Lira - Son Dakika

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