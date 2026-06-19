THY'nin Operasyon Merkezi'ne Ziyaret - Son Dakika
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THY'nin Operasyon Merkezi'ne Ziyaret

THY\'nin Operasyon Merkezi\'ne Ziyaret
19.06.2026 14:50
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THY Başkanı Şeker, UK Bakanı Bryant ile işbirliği fırsatlarını ve teknik kapasiteleri görüştü.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Birleşik Krallık Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Chris Bryant'ı şirketin İstanbul Havalimanı'ndaki operasyon merkezinde ağırladı.

Şeker, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, THY'nin bu ülkeye düzenlediği seferlerin önemini belirtti.

Bakan Bryant ile beraberindeki heyeti İstanbul Havalimanı'ndaki Operasyon Merkezi'nde ağırladıklarını kaydeden Şeker, "Görüşmemizde THY'nin Birleşik Krallık'taki faaliyetlerini, ülkelerimiz arasındaki güçlü ekonomik ilişkilerin havacılık sektörüne yansımalarını ve işbirliği fırsatlarını değerlendirdik. İlk ticari uçuşumuzu 1961 yılında gerçekleştirdiğimiz Birleşik Krallık'ta bugün 5 noktaya sefer düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

THY'nin uçak bakım şirketinin İngiliz üretimi motorlara sahip uçaklara verdiği bakım ve onarım hizmetlerinin önemine değinen Şeker, şunları kaydetti:

"Ziyaret kapsamında operasyon kontrol merkezimizi ve teknik bakım altyapımızı tanıtma fırsatı bulduk. Filomuzda yer alan Rolls-Royce motorlu Airbus A350 uçağımızı inceleyerek teknik kabiliyetlerimiz ve bakım alanındaki yetkinliklerimiz hakkında bilgi paylaştık. THY olarak Rolls-Royce için yalnızca bir müşteri değil, aynı zamanda stratejik bir ortağız. Turkish Technic bünyesinde temelini attığımız Rolls-Royce yetkili motor bakım merkezi, şirketimiz, ülkemiz ve küresel havacılık ekosistemi açısından önemli bir adımı temsil ediyor. Bu yatırımla, yeni nesil Rolls-Royce 'Trent XWB' ve 'Trent 7000' motorları için dünyanın en büyük bakım merkezlerinden birini hayata geçirerek küresel rekabet gücümüzü daha da artırmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Havacılık, Teknoloji, Operasyon, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi THY'nin Operasyon Merkezi'ne Ziyaret - Son Dakika

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