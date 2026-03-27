THY Teknik A.Ş. ve Centrum Air Anlaşması

UÇAK bakım ve onarım şirketi Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş, Centrum Air ile Airbus A320 filosunu kapsayan çok yıllık bir komponent pool anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında Centrum Air, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin geniş komponent envanterinden yararlanacak, MRO'nun hızlı ve kapsamlı parça tedarik hizmeti sayesinde operasyonlarına kesintisiz olarak devam edebilecektir. Anlaşmanın imzalanması hakkında, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut, "Her yıl genişleyen müşteri ağımıza bugün Orta Asya'nın en büyük lojistik firmalarından birini eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Centrum Air ile imzaladığımız bu uzun soluklu anlaşma gelecekteki yakın iş birliğimizin temelini oluşturacaktır. Komponent pool hizmetindeki uzun yıllara dayanan tecrübemizle operasyonlarının verimli ve kesintisiz şekilde devam etmesine katkı sağlayacağız. Centrum Air'e bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyor, iş birliğimizin büyüyerek sürmesini diliyorum" dedi.

'UZMANLIĞINA GÜVENİYORUZ '

İş birliğinin devamı hakkında konuşan Centrum Holding Kurucusu ve Genel Müdürü Abdulaziz Abdurakhmanov ise şunları söyledi:

"Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile imzaladığımız bu anlaşma operasyonlarımızın güvenilirliğini ve verimliliğini güçlendirme yolundaki önemli bir kilometre taşıdır. Kapsamlı bir komponent destek altyapısına erişim, filomuzu ve küresel uçuş ağımızı önemli bölgelerde ve uluslararası pazarlarda genişletmeye devam ederken operasyonlarımızın yüksek ritimde devam etmesini sağlayacaktır. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin uzmanlığına güveniyor ve bu iş birliğinin uzun vadeli büyüme hedeflerimiz doğrultusunda operasyonlarımıza yüksek ölçüde katkıda bulunacağına inanıyoruz."