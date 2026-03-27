THY Teknik A.Ş. ve Centrum Air Anlaşması
THY Teknik A.Ş. ve Centrum Air Anlaşması

THY Teknik A.Ş. ve Centrum Air Anlaşması
27.03.2026 10:54
THY Teknik A.Ş., Centrum Air ile Airbus A320 filosu için uzun yıllık komponent pool anlaşması imzaladı.

UÇAK bakım ve onarım şirketi Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş, Centrum Air ile Airbus A320 filosunu kapsayan çok yıllık bir komponent pool anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında Centrum Air, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin geniş komponent envanterinden yararlanacak, MRO'nun hızlı ve kapsamlı parça tedarik hizmeti sayesinde operasyonlarına kesintisiz olarak devam edebilecektir. Anlaşmanın imzalanması hakkında, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut, "Her yıl genişleyen müşteri ağımıza bugün Orta Asya'nın en büyük lojistik firmalarından birini eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Centrum Air ile imzaladığımız bu uzun soluklu anlaşma gelecekteki yakın iş birliğimizin temelini oluşturacaktır. Komponent pool hizmetindeki uzun yıllara dayanan tecrübemizle operasyonlarının verimli ve kesintisiz şekilde devam etmesine katkı sağlayacağız. Centrum Air'e bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyor, iş birliğimizin büyüyerek sürmesini diliyorum" dedi.

'UZMANLIĞINA GÜVENİYORUZ '

İş birliğinin devamı hakkında konuşan Centrum Holding Kurucusu ve Genel Müdürü Abdulaziz Abdurakhmanov ise şunları söyledi:

"Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile imzaladığımız bu anlaşma operasyonlarımızın güvenilirliğini ve verimliliğini güçlendirme yolundaki önemli bir kilometre taşıdır. Kapsamlı bir komponent destek altyapısına erişim, filomuzu ve küresel uçuş ağımızı önemli bölgelerde ve uluslararası pazarlarda genişletmeye devam ederken operasyonlarımızın yüksek ritimde devam etmesini sağlayacaktır. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin uzmanlığına güveniyor ve bu iş birliğinin uzun vadeli büyüme hedeflerimiz doğrultusunda operasyonlarımıza yüksek ölçüde katkıda bulunacağına inanıyoruz."

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi THY Teknik A.Ş. ve Centrum Air Anlaşması - Son Dakika

İran’ın kamikaze İHA sesiyle arkadaşlarını böyle korkuttu İran’ın kamikaze İHA sesiyle arkadaşlarını böyle korkuttu
Hamaney’in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Merih Demiral’dan bomba “Ölürüm Türkiyem“ performansı Merih Demiral'dan bomba "Ölürüm Türkiyem" performansı
AK Parti genç işsizler için harekete geçti Yasal düzenleme geliyor AK Parti genç işsizler için harekete geçti! Yasal düzenleme geliyor
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
Bu nasıl sorumsuzluk BİM’in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın Bu nasıl sorumsuzluk? BİM'in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın

11:18
Trump bu yüzden mi barış istiyor Kayıplar tek tek listelendi
Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi
11:16
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
11:06
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın son hali 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
10:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
10:44
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan’ın imam babasından ilk sözler
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler
10:32
Başrolde polis memuru var: Siirt’te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
SON DAKİKA: THY Teknik A.Ş. ve Centrum Air Anlaşması - Son Dakika
