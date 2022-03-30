THY tüm tatil ihtiyaçlarını tek adresten karşılayacak - Son Dakika

Türk Hava Yolları (THY), seyahatlerin tek noktadan ve zahmetsiz planlanabilmesine imkan tanıyan dijital platformu Turkish Airlines Holidays markasının tanıtımını gerçekleştirdi.

THY ile Erka Grubu iş birliğinde hayata geçirilen ve Kasım 2021'de hizmete alınan dijital platformun tanıtımına ilişkin toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan THY Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, tatil paketi kavramıyla misafirlerin seyahat planlama sürecinin mümkün olduğunca kolaylaşacağını söyledi.

THY'nin uçtuğu 300'den fazla destinasyonu ve dünyanın dört bir yanında anlaşmalı olduğu 550 binden fazla tesisi, misafirlerinin ihtiyaç ve beklentilerine göre harmanladıklarını dile getiren Olmuştur, tatil paketlerini en uygun koşullarda, optimum fiyatlarla sunmanın yollarını aradıklarını vurguladı.

"Ülke turizminin gelişimine katkıda bulunacak"

Ahmet Olmuştur, bugün tanıtılan Turkish Airlines Holidays markasının Türkiye çıkış ve iç hatta hizmet vermeye başladığını kaydederek, "Ülke turizminin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla markamızı kısa sürede yurt dışı pazarda da hizmete sunmayı ve global çapta önemli bir tatil paketi oyuncusu haline getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Programın en avantajlı yönlerinden birisinin "istenilen ürünlerin alınabilmesi" olduğunu aktaran Olmuştur, "Gizli bir maliyet oluşmuyor. Tüm paketler için 30 güne kadar ücretsiz iptal seçeneğimiz mevcut." ifadelerini kullandı.

Olmuştur, platformu ilk olarak Türkiye'den yurt dışına şeklinde programladıklarını kaydederek, "Şu anda öyle çalışıyor. İkinci ayağında yurt dışından Türkiye'ye gelecek misafirlerimiz için de Turkish Airlines Holidays'ı bir ürün olarak konumlandırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Turist çeşitliliğini artıracağımıza inanıyoruz"

Erka Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Serhat Kahraman da müşterilerine uzun vadeli değer sağlayacakları bir iş ortaklığını hayata geçirdiklerini söyledi.

"Herkesin dünyayı deneyimleyebilmesi için en yeni ve teknolojik çözümleri sunma" vizyonuyla hareket ettiklerini ve Turkish Airlines Holidays markasının doğduğunu kaydeden Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hizmetimizle Türkiye'ye yurt dışından daha fazla turist getirmenin yanı sıra yurt dışı ülkeler arasında tatil paketleri sunarak ülke turizminin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Tanıtımın ardından yurt dışı pazarlara açılım ve global büyüme ile yurt dışından gelen turist çeşitliliğini artıracağımıza ve ülkemizde turizm sezonunu uzatacağımıza inanıyoruz."

Kahraman, Kovid-19 nedeniyle ürünü Kasım 2021'de çıkarabildiklerini belirterek, "En büyük hayalimiz turizme yeni bir soluk getirip, daha önce yapılmamış paket tatil ürünlerini kullanıcıların deneyimine sunmak." şeklinde konuştu.

Tüm tatil süreci tek noktadan planlanabiliyor

Toplantıda verilen bilgilere göre, "yepyeni ve kişiselleştirilmiş bir tatil deneyimi" mottosuyla hayata geçirilen Turkish Airlines Holidays, THY'nin üstün hizmet kalitesi ve kişiselleştirilebilen tatil paketleri eşliğinde seyahatlerin tek noktadan zahmetsizce planlanabilmesine imkan tanıyor.

THY'nin uçtuğu 300'den fazla destinasyon ve dünyanın dört bir yanından anlaşmalı 550 binden fazla tesisin ziyaretçilerin seçimine sunulduğu platformla seyahat planlama süreci pratik şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Tüm konaklama ve uçak bileti alternatiflerini sunan Turkish Airlines Holidays, ziyaretçilerin tatil paketlerini istedikleri hizmetleri dahil ederek planlayabilmelerine imkan tanıyor. Tatil planlarınızda bir değişiklik olması durumunda 30 güne kadar koşulsuz iptal ve tüm ücretin iade garantisi sağlanıyor.

Müşterilerin 7 gün 24 saat ulaşabildiği ulaşılabilen asistanlar ve etkileşim merkeziyle seyahat öncesi, esnası ve sonrasında ziyaretçilerine hizmet verecek platform, Miles&Smiles üyelerine uçuş miline ek olarak mil kazanma olanağı sunuyor.