THY ve Air China ortak uçuş anlaşmasını genişletti, Pekin'de imza atıldı - Son Dakika
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THY ve Air China ortak uçuş anlaşmasını genişletti, Pekin'de imza atıldı

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THY ve Air China ortak uçuş anlaşmasını genişletti, Pekin\'de imza atıldı
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THY ile Air China, Pekin'de düzenlenen CATA Havacılık Konferansı'nda ortak uçuş iş birliğini genişleten anlaşmaya imza attı. Yeni anlaşmayla iki havayolunun yolcuları, İstanbul ve Pekin üzerinden Çin iç hatları ile Afrika ve Latin Amerika'daki çeşitli noktalara bağlantılı uçuş yapabilecek.

TÜRK Hava Yolları (THY) ile Air Chine mevcut ortak uçuş anlaşmasının kapsamını genişletti. Yapılan anlaşma kapsamında yolcular bağlantılı uçuşlarla birçok noktaya uçuş yapabilecek.

Pekin'de düzenlenen 4. Çin Hava Taşımacılığı Birliği (CATA) Havacılık Konferansı ve Fuarı'nın açılış töreninde THY ve Air China, ortak uçuş iş birliğinin kapsamını genişleten anlaşmaya imza attı. Yeni anlaşmayla iki ülkenin bayrak taşıyıcı havayolları arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Haziran 2024'te İstanbul-Pekin uçuşlarını kapsayacak şekilde başlayan serbest satış modeli kapsamındaki ortak uçuş iş birliği, yeni anlaşmayla Türkiye ile Çin arasındaki tüm direkt ana hat uçuşlarını kapsayacak şekilde genişletildi. İş birliğine ayrıca Pekin üzerinden gerçekleştirilen seçili Çin iç hat uçuşları ile İstanbul üzerinden gerçekleştirilen seçili dış hat uçuşları da dahil edildi.

Yeni anlaşma kapsamında Türk Hava Yolları misafirleri, Pekin üzerinden Shenzhen, Chongqing, Xiamen, Hangzhou, Nanjing ve Qingdao dahil olmak üzere Çin ana karasındaki daha fazla noktaya ulaşabilecek. Air China misafirleri ise İstanbul üzerinden Ankara'nın yanı sıra Afrika'da Akra, Lagos, Marakeş, Darüsselam, Cezayir ve Tunus; Latin Amerika'da ise Cancun ve Meksiko City dahil olmak üzere Türk Hava Yolları'nın uçuş gerçekleştirdiği çeşitli destinasyonlara bağlantı imkanından yararlanabilecek. THY ve Air China, önümüzdeki dönemde Türkiye ile Çin arasında açılacak yeni direkt hatları da ortak uçuş iş birliğine dahil etmeyi planlıyor.

Kaynak: DHA
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