THY ve BM Dünya Turizm Örgütü arasında sürdürülebilir turizm için mutabakat zaptı imzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

THY ve BM Dünya Turizm Örgütü arasında sürdürülebilir turizm için mutabakat zaptı imzalandı

THY ve BM Dünya Turizm Örgütü arasında sürdürülebilir turizm için mutabakat zaptı imzalandı

Türk Hava Yolları (THY), Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü ile sürdürülebilir turizm için mutabakat zaptı imzaladı. İmzalanan mutabakat zaptı ile taraflar, sürdürülebilir turizm uygulamalarını ve havacılığın gelişimini teşvik etmeyi planlıyor. Kamu ve özel sektör işbirliğinin genişletilmesine odaklanan mutabakat zaptı ile her iki taraf da kendi uzmanlık alanlarından yararlanarak, sürdürülebilir havacılık yakıtı gibi konular üzerinde çalışmalar yapacak. THY, bu ortaklıkla sürdürülebilir turizmi teşvik etme ve küresel bağlantıyı güçlendirme hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.

22.05.2024 09:53
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Türk Hava Yolları (THY), Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü ile sürdürülebilir turizm için mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, imzalanan mutabakat zaptı ile taraflar, sürdürülebilir turizm uygulamalarını ve havacılığın gelişimini teşvik etmeyi planlıyor.

Gelişmekte olan destinasyonlarda hava bağlantısındaki ilerlemeleri desteklemek için kamu ve özel sektör işbirliğinin genişletilmesine odaklanmayı hedefleyen mutabakat zaptı ile her iki taraf da kendi alanlarındaki uzmanlıklarından yararlanarak, bilgi alışverişinde bulunarak sürdürülebilir havacılık yakıtı gibi konular üzerinde çalışmalar yapacak.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, mutabakat zaptıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sürdürülebilir turizmi teşvik etme ve küresel bağlantıyı güçlendirme yönündeki ortak hedeflerimize ulaşmak için BM Turizm ile stratejik bir ortaklık kurma yolculuğuna çıkmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu potansiyel ortaklık, sürdürülebilir turizme olan bağlılığımızın göstergesi olarak dünya çapında insanları ve kültürleri bir araya getiren küresel bir hava yolu olan rolümüzü de vurguluyor."

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Bağlı Üyeler Direktörü Ion Vilcu da "Mutabakatın imzalanmasıyla, sürdürülebilir ve sorumlu turizme olan bağlılığımızı ilerletmek için bir ortaklığa imza atıyoruz. Türk Hava Yolları, turizmin ve kültürel alışverişin desteklenmesinde küresel bir öncüdür. Bu şüphesiz sivil katılımı ve kültürel çeşitliliği teşvik etmemize ve yerel mirası öne çıkarmamıza olanak tanıyacak tarihi bir gün." değerlendirmesinde bulundu.

Madrid'te gerçekleştirilen imza törenine Türkiye Cumhuriyeti İspanya Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi THY ve BM Dünya Turizm Örgütü arasında sürdürülebilir turizm için mutabakat zaptı imzalandı - Son Dakika

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