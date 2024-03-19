THY ve Hava-İş Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

THY ve Hava-İş Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) ile 2 yılı kapsayan 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin imzalandığını duyurdu. Sözleşme kapsamında 2024 yılının ilk altı aylık dönemi için personel ücretlerine yüzde 64 artış yapılacak. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sözleşmenin hayırlı olması dileğinde bulunarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

19.03.2024 23:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) ile 2 yılı kapsayan 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin imzalandığını duyurdu.

THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, imzalanan sözleşme kapsamında 2024 yılının ilk altı aylık dönemi için personel ücretlerine yüzde 64 artış yapılacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İkinci altı ayı için Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2024 indeks sayısının Aralık 2023 indeks sayısına göre hesaplanan değişim oranına ilave olarak değişim oranının yüzde 10'u kadar, 2025 yılının ilk altı ayı ve ikinci altı ayı için ilgili dönemlerin indeks sayıları üzerine sırasıyla hesaplanan değişim oranının yüzde 10'u kadar ilave edilerek ücret artışı yapılması hususunda mutabakata varılmıştır."

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sözleşmenin çalışanlara hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Yoğun geçen ve zaman zaman tıkanan görüşmelerin her iki tarafın menfaatleri esas alınarak çözüme kavuşturulmasındaki katkılarından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan'a, Türk-İş Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay'a ve süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Havacılık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi THY ve Hava-İş Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:13 AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, Kanal İstanbul’u gündemlerine almadıklarını söyledi AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, Kanal İstanbul'u gündemlerine almadıklarını söyledi
23:35 Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti
23:16 Irak’ın kuzeyinde terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi Irak'ın kuzeyinde terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi
20:40 Rus istihbaratı: Fransa, Ukrayna’ya asker göndermek için hazırlık yapıyor Rus istihbaratı: Fransa, Ukrayna'ya asker göndermek için hazırlık yapıyor
20:31 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu
23:47 FIFA, Süper Lig ve Birinci Lig takımlarına transfer yasağı getirdi FIFA, Süper Lig ve Birinci Lig takımlarına transfer yasağı getirdi
22:51 ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas polisinin göçmenleri gözaltına alma yetkisini onayladı ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas polisinin göçmenleri gözaltına alma yetkisini onayladı
20:45 Emine Erdoğan, huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu Emine Erdoğan, huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu
20:21 Arda Turan, vergi kaçırmaktan 1 yıl hapis cezası aldı Arda Turan, vergi kaçırmaktan 1 yıl hapis cezası aldı
19:02 CHP lideri Özgür Özel’in ’’Erdoğan’a oy var mı’’ sorusuna yine aynı yanıt geldi CHP lideri Özgür Özel'in ''Erdoğan'a oy var mı?'' sorusuna yine aynı yanıt geldi
18:50 Deprem konutları teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog Deprem konutları teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog
17:15 Boşanma aşamasındaki eş ve kayınvalidesi tarafından darp edilen baba, çareyi Erkekleri Koruma Derneği’ne başvurmakta buldu Boşanma aşamasındaki eş ve kayınvalidesi tarafından darp edilen baba, çareyi Erkekleri Koruma Derneği'ne başvurmakta buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 00:40:44. #1.12#
SON DAKİKA: THY ve Hava-İş Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement