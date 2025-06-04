THY ve TAP Air Portugal Anlaşmasını Genişletti

TÜRK Hava Yolları (THY) ile Avrupa'nın Brezilya'ya uçan önde gelen havayollarından Portekizli havayolu şirketi TAP Air Portugal, mevcut kod paylaşımı ortaklıklarını genişlettiklerini duyurdu.

New Delhi'de düzenlenen IATA Genel Kurul Toplantısı'nda duyurulan genişletilmiş anlaşma kapsamında, her iki taşıyıcı da yolcularına mevcut küresel uçuş ağlarının ötesinde daha geniş bir yelpazede kesintisiz seyahat seçenekleri sunacak.

İki hava yolu arasında halihazırda mevcut kod paylaşım anlaşması kapsamında var olan uçuş noktalarına ilaveten Brezilya, Fas, Katar, Mauritius gibi uluslararası, Dalaman ve Bodrum gibi yurt içi destinasyonlar eklenerek Türkiye ile Portekiz arasındaki alternatif rotalar arttırıldı.

'MEMNUNİYET DUYUYORUZ'

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "TAP Air Portugal ile uzun yıllara dayanan ortaklığımızı daha da güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz. Anlaşmanın genişletilmesi, ülkelerimiz arasındaki ticari ve turizm ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunurken; yolcularımıza daha fazla esneklik ve geniş bir seyahat yelpazesi sunmaktadır. Bu değerli iş birliğini önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi arzu ediyoruz" dedi.

YOLCULARA ÇEŞİTLİLİK SUNULACAK

TAP Air Portugal CEO'su Luís Rodrigues ise "Uçuş ağımızın yapısı gereği, doğuya bağlantılar kurmak için verimli yollar bulmamız gerekmektedir. Bunu başarabilmenin yolu, büyük ortaklarla iş birliği yapmaktan geçiyor. Bu iş birliği, küresel yolcularımıza ve Portekiz topluluğumuza, Ortağımız Türk Hava Yolları üzerinden yeni ve cezbedici yerleri ziyaret etmeleri için daha fazla seçenek sunacaktır" değerlendirmesinde bulundu.